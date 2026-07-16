Il tour estivo di Angelina Mango, 'Nina canta nei teatri d’estate', prenderà il via domani sera, 17 luglio 2026, con una data già sold out all’Anfiteatro Romano di Verona. L'evento segna il ritorno sul palco della cantautrice dopo la realizzazione del suo album 'Caramé'. Prodotto da Live Nation, il tour si concluderà l’8 agosto a Matera (Cava del Sole), toccando diverse location all’aperto in Italia.

Gli ospiti del tour

Le serate di 'Nina canta nei teatri d’estate' vedranno la partecipazione di numerosi ospiti. Marco Mengoni sarà presente a Verona e a Palermo (22 luglio); con lui, Angelina Mango ha realizzato il singolo 'Canto d’amore'.

Altri artisti si uniranno in date specifiche: Tedua (24 luglio a Taormina), Venerus (28 luglio a Porto Recanati), Dardust (30 luglio a Roma) e Bresh (2 agosto a Castiglioncello). Il brano 'Henna' sarà il filo conduttore in tutte le esibizioni.

Le date di 'Nina canta nei teatri d’estate'

17 luglio 2026 – Verona – Teatro Romano

20 luglio 2026 – Caserta – Belvedere di San Leucio

22 luglio 2026 – Palermo – Teatro di Verdura

24 luglio 2026 – Taormina – Teatro Antico

28 luglio 2026 – Porto Recanati – Arena Beniamino Gigli

30 luglio 2026 – Roma – Auditorium Parco della Musica (Cavea)

02 agosto 2026 – Castiglioncello – Castello Pasquini

05 agosto 2026 – Assisi – Rocca Maggiore

08 agosto 2026 – Matera – Cava del Sole

La scaletta dei brani

Durante il tour, Angelina Mango proporrà al pubblico una ricca scaletta che include i seguenti brani: