Il tour estivo di Angelina Mango, 'Nina canta nei teatri d’estate', prenderà il via domani sera, 17 luglio 2026, con una data già sold out all’Anfiteatro Romano di Verona. L'evento segna il ritorno sul palco della cantautrice dopo la realizzazione del suo album 'Caramé'. Prodotto da Live Nation, il tour si concluderà l’8 agosto a Matera (Cava del Sole), toccando diverse location all’aperto in Italia.
Gli ospiti del tour
Le serate di 'Nina canta nei teatri d’estate' vedranno la partecipazione di numerosi ospiti. Marco Mengoni sarà presente a Verona e a Palermo (22 luglio); con lui, Angelina Mango ha realizzato il singolo 'Canto d’amore'.
Altri artisti si uniranno in date specifiche: Tedua (24 luglio a Taormina), Venerus (28 luglio a Porto Recanati), Dardust (30 luglio a Roma) e Bresh (2 agosto a Castiglioncello). Il brano 'Henna' sarà il filo conduttore in tutte le esibizioni.
Le date di 'Nina canta nei teatri d’estate'
- 17 luglio 2026 – Verona – Teatro Romano
- 20 luglio 2026 – Caserta – Belvedere di San Leucio
- 22 luglio 2026 – Palermo – Teatro di Verdura
- 24 luglio 2026 – Taormina – Teatro Antico
- 28 luglio 2026 – Porto Recanati – Arena Beniamino Gigli
- 30 luglio 2026 – Roma – Auditorium Parco della Musica (Cavea)
- 02 agosto 2026 – Castiglioncello – Castello Pasquini
- 05 agosto 2026 – Assisi – Rocca Maggiore
- 08 agosto 2026 – Matera – Cava del Sole
La scaletta dei brani
Durante il tour, Angelina Mango proporrà al pubblico una ricca scaletta che include i seguenti brani:
- La noia
- La vita va presa a morsi
- Ioeio
- Ci siamo persi la fine
- Gioielli di famiglia
- Come un bambino
- 7up
- Pacco fragile
- Melodrama
- Aiaiai
- Nina canta
- Che t’o dico a fa
- Edmund e Lucy
- Tutto all’aria
- Mani vuote
- Smile
- Le scarpe slacciate
- Cosicosicosicosì
- Mylove
- Bomba a mano
- Fila indiana
- Velo sugli occhi
- Igloo
- Caramé