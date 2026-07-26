Nino D’Angelo si prepara a celebrare un traguardo significativo: i suoi settanta anni saranno festeggiati con un concerto evento allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 21 giugno 2027. L’artista ha annunciato personalmente l’appuntamento, definendolo un’occasione per celebrare le sue “tante vite” professionali e personali. D’Angelo ha sottolineato di aver affrontato numerosi cambiamenti nella sua carriera, affermando: “Ho dovuto cambiare stile, capigliatura, modo di cantare: ogni periodo della mia vita era segnato da una rivoluzione. Ma una cosa non è mai cambiata: l’amore per il pubblico napoletano”.

L’evento, intitolato ‘Sette punto zero’, si terrà nello stadio simbolo della città, un luogo profondamente caro sia al cantante sia ai suoi ammiratori.

I preparativi per questa data, che si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi del 2027 nel capoluogo partenopeo, sono già in corso. Il cantante partenopeo descrive il concerto come “una nuova opportunità di incontrare le persone che mi hanno seguito in tutte le mie trasformazioni”. Sebbene gli ospiti e la scaletta non siano ancora stati annunciati, D’Angelo promette una serata all’altezza delle grandi emozioni vissute nella sua lunga e ricca carriera. I biglietti saranno disponibili nei prossimi mesi, con un’attesa già palpabile tra i fan.

Il significato di 'Sette punto zero'

Il concerto del 21 giugno 2027 non è una semplice esibizione, ma rappresenta il culmine di un percorso artistico e umano iniziato negli anni Settanta. Conosciuto per brani iconici come “‘Nu jeans e ‘na maglietta” e “Senza giacca e cravatta”, Nino D’Angelo ha attraversato oltre quarant’anni di musica italiana, reinventando più volte il proprio stile. L’artista ha evidenziato: “Questo concerto è la sintesi delle mie tante vite. Ogni stagione della mia carriera ha richiesto coraggio e capacità di cambiare”. L’evento allo stadio Maradona si configura, quindi, come una celebrazione di una lunga storia musicale che ha accompagnato diverse generazioni.

Il titolo ‘Sette punto zero’ non si riferisce unicamente all’età dell’artista, ma evoca anche l’idea di una nuova ripartenza.

Per D’Angelo, lo stadio Maradona è il luogo ideale, emblema della napoletanità e delle sue profonde radici. L’artista ha sempre espresso gratitudine per l’affetto del suo pubblico e intende ricambiare questo amore con una festa collettiva, aperta a tutte le età.

Nino D’Angelo, Napoli e lo stadio Maradona: un legame indissolubile

Napoli e Nino D’Angelo sono da sempre uniti da un profondo senso di appartenenza. Lo stadio Maradona, noto in passato come stadio San Paolo, è teatro di importanti eventi calcistici e grandi concerti. La scelta di celebrare i settanta anni in questo luogo iconico sottolinea la volontà dell’artista di condividere un traguardo così significativo con la sua città. D’Angelo, originario di San Pietro a Patierno, è diventato nel corso degli anni uno dei simboli culturali della musica popolare napoletana, riuscendo a diffondere la lingua e le sonorità partenopee in tutta Italia e oltre.

Lo stadio Diego Armando Maradona, con una capienza di circa 54.000 posti, sarà il palcoscenico di una serata che promette di coinvolgere l’intera città. Nino D’Angelo ha scelto di ripercorrere la propria storia attraverso canzoni che hanno scandito importanti momenti storici e personali di Napoli e della sua gente, consolidando un legame che trascende la musica. L’evento si preannuncia come uno dei più grandi raduni collettivi per la musica italiana del 2027.