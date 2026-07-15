Il Forte Belvedere di Firenze si prepara a vivere un’estate culturale di grande rilievo con l’apertura, dal 16 luglio al 16 ottobre, della mostra “No Heroes”. Questa esposizione rappresenta il secondo, atteso capitolo del vasto progetto espositivo “Drama: Four Acts”, che anima l’intera stagione estiva del celebre complesso mediceo. Curata da Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento di Firenze, l’iniziativa propone un percorso affascinante che intesse un dialogo profondo tra arte contemporanea, il ricco patrimonio storico del luogo e la bellezza del paesaggio circostante.

Il pubblico avrà l’opportunità unica di confrontarsi con le potenti sculture in bronzo di Marino Marini, poste in risonanza con le opere di Paolo Canevari, già protagoniste della mostra “God Year”, inaugurata lo scorso 24 giugno.

Il dialogo intenso tra Marino Marini e Paolo Canevari

La mostra “No Heroes” mette in scena una selezione accurata di cinque sculture in bronzo di Marino Marini, le quali instaurano un dialogo viscerale e stimolante con le creazioni di Paolo Canevari. Questo percorso espositivo non è solo un confronto stilistico, ma un’indagine profonda su temi universali e intramontabili. Si esplorano la storia, l’essenza della condizione umana, i conflitti che la attraversano e la crisi della civiltà umanistica, mettendo in relazione epoche artistiche diverse attraverso questioni fondamentali come la fragilità dell’uomo, la memoria collettiva, il conflitto incessante e la speranza.

L’allestimento è stato concepito per generare una “forte intensità emotiva e concettuale”, caratterizzato da un disegno drammaturgico che non solo esalta il contrasto tra i due artisti, ma propone anche una sorprendente inversione dei contenuti. Giovanni Bettarini, assessore alla Cultura del Comune di Firenze, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando: “Con ‘No Heroes’ il Forte Belvedere torna ad essere un luogo privilegiato di ricerca, dialogo e sperimentazione, dove il patrimonio storico incontra i grandi protagonisti dell’arte moderna e contemporanea”.

“Drama: Four Acts”: un’estate di arte e cultura a Firenze

Il progetto “Drama: Four Acts” si configura come un programma culturale ampio e articolato, che si dispiega per tutta l’estate 2026 attraverso una serie di mostre e installazioni immersive.

Queste iniziative sono dedicate all’esplorazione di tematiche cruciali quali il conflitto, la memoria, la trasformazione sociale e il complesso rapporto tra passato e presente. Dopo l’inaugurazione di “God Year” di Paolo Canevari e l’apertura di “No Heroes” dedicata a Marino Marini, il calendario prevede un ulteriore, significativo capitolo: da settembre, il Forte Belvedere ospiterà “Oscuro Abbagliante” di Per Barclay. Questa installazione immersiva promette di trasformare gli spazi del Forte attraverso giochi di riflessi, luce e materia, creando nuove prospettive e un inedito dialogo con le opere esposte. Oltre alle grandi esposizioni, il Forte di Belvedere arricchisce la sua offerta culturale per tutta la stagione estiva con la rassegna di concerti e performance “Forte in Musica” e il ciclo di incontri “L’attualità del bello”, un forum dedicato ai temi della cultura e della contemporaneità.

L’accesso a queste prestigiose mostre è regolato da un biglietto di ingresso, con prezzi che variano da 4 a 8 euro.

Gestito con dedizione dalla Fondazione MUS.E, il progetto “Drama: Four Acts” e l’intera programmazione estiva confermano il ruolo preminente del Forte di Belvedere come uno dei luoghi simbolo dell’Estate Fiorentina. L’invito è rivolto a cittadini e visitatori a vivere questo spazio storico non solo come sede espositiva, ma come un autentico luogo aperto al confronto intellettuale, alla riflessione profonda e alla scoperta continua, valorizzando uno dei gioielli architettonici e paesaggistici della città.