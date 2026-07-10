La cantante israeliana Noa, Achinoam Nini, ha incantato il pubblico a Firenze il 9 luglio, esibendosi all'Anfiteatro delle Cascine nell'ambito della rassegna Ultravox. Durante il concerto, Noa ha condiviso un messaggio di pace e speranza, sottolineando l'importanza dell'impegno per un futuro migliore. Dal palco, l'artista ha dichiarato: "Dobbiamo continuare a creare una strada per la pace, dobbiamo essere luce", parole accolte da un caloroso applauso.

Accompagnata dal chitarrista Gil Dor e dal percussionista Gadi Seri, Noa ha proposto un repertorio che ha unito brani storici e nuove composizioni.

La sua voce inconfondibile e la sua presenza scenica hanno coinvolto il pubblico, creando un'atmosfera speciale. L'artista ha inoltre ribadito il valore del dialogo e dell'incontro tra culture, temi centrali che hanno sempre caratterizzato il suo percorso musicale e personale.

Il concerto: musica e appello alla pace

La serata fiorentina ha visto Noa alternare momenti musicali a riflessioni sull'arte per la pace. La cantante ha invitato i presenti a non arrendersi di fronte alle difficoltà, ma a mantenere viva la speranza, reiterando il monito: "Dobbiamo essere luce". Il pubblico ha risposto con entusiasmo, manifestando apprezzamento sia per la sua musica che per la profondità delle sue parole, riconoscendola quale ispirazione.

Noa: una vita per il dialogo e la comprensione

Achinoam Nini, nota come Noa, è riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno per la pace e la capacità di unire tradizioni musicali. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con diversi artisti e partecipato a iniziative per la comprensione tra popoli e religioni. La sua esibizione a Firenze si inserisce in un percorso che vede nella musica uno strumento di dialogo e costruzione di ponti.