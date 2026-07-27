Con oltre trent'anni di carriera all'attivo, la rinomata cantante israeliana Noa si prepara a incantare il pubblico romano. Il 28 luglio, la sua voce intensa risuonerà alla Casa del Jazz di Roma, dove presenterà il suo attesissimo nuovo progetto musicale, The Giver and the Sea. Questo evento, che si inserisce nel prestigioso programma del Roma Summer Fest 2026, rappresenta un momento di significativa evoluzione nel percorso artistico dell'artista, introducendo una nuova dimensione sonora nel suo già vasto repertorio.

Un'evoluzione sonora: The Giver and the Sea

L'album The Giver and the Sea segna un capitolo innovativo nella discografia di Noa. Realizzato in stretta collaborazione con il talentuoso pianista, compositore e produttore Ruslan Sirota, che ne ha curato anche la produzione, questo lavoro rappresenta una vera e propria evoluzione nel progetto musicale dell'artista. Dopo una lunga carriera in cui la sua espressione si è basata prevalentemente su voce e chitarra, l'album introduce Noa in una dimensione sonora inedita, dove le possibilità espressive del pianoforte arricchiscono e valorizzano ulteriormente la sua voce unica. Le dieci tracce che compongono l'opera offrono un viaggio musicale profondo, esplorando emozioni, pensieri e il valore della condivisione.

Sul palco della splendida cornice della Casa del Jazz, Noa sarà affiancata non solo da Ruslan Sirota al pianoforte, ma anche da Omri Abramov al basso e al sassofono, promettendo una performance basata su improvvisazione e libertà espressiva, elementi distintivi del suo stile.

Carriera internazionale e l'impegno per la pace

Achinoam Nini, conosciuta universalmente come Noa, vanta radici e un vissuto che si estendono tra Yemen, Israele e Stati Uniti, riflettendo la ricchezza culturale che permea la sua arte. Cantante, cantautrice, poetessa, compositrice e attivista, Noa ha costruito una carriera straordinaria. Insieme al suo storico collaboratore musicale Gil Dor, co-fondatore della Rimon School of Music, ha pubblicato ben quindici album e si è esibita su alcuni dei palcoscenici più importanti e prestigiosi del mondo, tra cui la celebre Carnegie Hall.

La sua voce ha risuonato anche alla Casa Bianca e al cospetto di ben tre Papi, testimonianza del suo impatto globale. Oltre alla sua acclamata attività musicale, Noa è ampiamente riconosciuta come la più importante ambasciatrice culturale israeliana del dialogo e della convivenza, guadagnandosi l'appellativo di "Voce della Pace" del suo Paese.

Il suo impegno sociale e la sua dedizione alla promozione della pace le hanno valso numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Tra questi spiccano l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il titolo di "Pellegrino di Pace" conferito dall'Ordine Francescano di Assisi – un onore precedentemente assegnato a figure di spicco come Bill Gates e Madre Teresa – e il Crystal Award del World Economic Forum.

La sua influenza si estende anche al settore umanitario, essendo la prima ambasciatrice israeliana presso la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura). Noa opera attivamente come membro del consiglio direttivo e sostenitrice pubblica di numerose organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani e nella promozione della pace, sia in Israele che a livello internazionale, consolidando la sua immagine di artista profondamente impegnata.

Appuntamento alla Casa del Jazz

L'imperdibile concerto di Noa si terrà il 28 luglio 2026, con inizio alle ore 21:00. La location scelta è la suggestiva Casa del Jazz, situata in Viale di Porta Ardeatina 55, a Roma. Questo appuntamento offre al pubblico l'opportunità unica di ascoltare dal vivo il nuovo e innovativo progetto di Noa, in una cornice che saprà valorizzare al meglio la sua musica e il suo profondo impegno artistico e sociale.