La cantante Noemi ha reagito con ironia alla sua caduta dal palco, avvenuta il 19 luglio durante un concerto a San Salvo Marina. L'artista ha condiviso sui social un video dell'incidente, accompagnandolo con la citazione “La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare”. Un gesto che ha rassicurato i fan sulle sue condizioni e ha mostrato il suo spirito positivo e resiliente, trasformando un imprevisto in un messaggio di forza.

Il post di Noemi ha generato un'ampia ondata di sostegno e apprezzamento dal pubblico. La scelta di affrontare l'accaduto con leggerezza e di condividere la sua filosofia ha rafforzato il legame con i follower, dimostrando la sua autenticità e capacità di trasmettere energia positiva anche di fronte alle difficoltà.

Tour Estivo Riprogrammato: Tutte le Nuove Date

A seguito dell'incidente, il tour estivo di Noemi è stato sospeso per quattro settimane. Le date sono state prontamente riprogrammate, con la ripresa dei concerti fissata per il 16 agosto. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi. Il calendario aggiornato include: 16 agosto a Bisacquino (PA) (nuova data), 17 agosto a Grisì – Monreale (PA), 19 agosto a Carpino (FG), 20 agosto a Balsorano (AQ) (recupero del 13 agosto), 22 agosto a Bortigali (NU), 24 agosto a Casteldaccia (PA), 25 agosto ad Aidone (EN) (recupero del 31 luglio), 27 agosto a Marina di Pietrasanta (LU) (recupero del 10 agosto), 28 agosto a Riccione (recupero dell’8 agosto), 29 agosto a Sirolo (AN) (recupero del 14 agosto), 30 agosto a Vicenza, 4 settembre a Scafati (SA), 8 settembre a Siderno (RC), 9 settembre a Zafferana Etnea (CT) (recupero dell’1 agosto), e 13 settembre a Zapponeta (FG) (nuova data).

Due date, il 26 luglio a Iglesias e il 3 agosto a Circello (BN), sono state annullate. Il tour proseguirà in autunno con due serate in teatro: il 14 dicembre 2026 a Milano e il 22 dicembre 2026 a Roma.

Noemi: Profilo dell'Artista

Veronica Scopelliti, in arte Noemi, è una delle voci più riconoscibili della musica italiana. La sua carriera, avviata con la partecipazione a talent show, è costellata di successi nel pop e nel soul. Ha partecipato a numerosi festival e collaborato con importanti artisti nazionali, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano.