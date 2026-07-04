Dal 4 al 7 luglio, Piazza Unità d'Italia a Trieste ospita la nona edizione di Boramata. Centinaia di girandole colorate, mosse dal vento, trasformano il cuore cittadino in un grande giardino dinamico. L'evento celebra la bora triestina, elemento distintivo dell'identità locale. PromoTurismoFVG, con associazioni e realtà locali, organizza laboratori per bambini e famiglie, musica e approfondimenti meteorologici. Le attività coinvolgono ogni età, valorizzando aspetti ludici, educativi e culturali. Boramata celebra il vento come risorsa e simbolo di Trieste, riconoscendo la bora parte integrante della storia locale, festeggiata gioiosamente con cittadini e turisti.

Bora e Piazza Unità d’Italia

Con 12.280 metri quadrati, Piazza Unità d'Italia è tra le piazze aperte sul mare più grandi d’Europa e un principale luogo di incontro a Trieste. La bora influisce su vita quotidiana, clima e abitudini cittadine. Boramata interpreta creativamente questo elemento naturale, trasformando la piazza in uno spazio di colore e movimento, offrendo un'esperienza collettiva e condivisa.

Le numerose girandole, in materiali leggeri, si muovono al primo soffio di vento, incarnando il dialogo tra ambiente urbano e fenomeni atmosferici. Durante la manifestazione, laboratori didattici permettono ai più piccoli di costruire girandole personalizzate, promuovendo creatività e conoscenza delle dinamiche naturali.

Boramata: valore storico, culturale e turistico

Boramata valorizza il legame tra Trieste e il suo vento tipico. Ogni anno, l’evento attrae centinaia con un programma che spazia da musica dal vivo a incontri sulla meteorologia. La manifestazione si articola con associazioni locali, enti culturali e istituzioni, rafforzando la cooperazione territoriale. L’installazione delle girandole è un appuntamento atteso, simbolo di gioia, vivacità e partecipazione collettiva. Piazza Unità d’Italia, celebre per maestosità architettonica e posizione unica sul mare, trova in Boramata un’occasione per reinterpretare il proprio ruolo di spazio pubblico. L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione turistica, promuovendo Trieste come destinazione culturale e dinamica, capace di rinnovarsi attraverso il legame tra natura e creatività.