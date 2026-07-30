L'Estate nursina ha preso il via a Norcia, presentando un ricco cartellone di oltre quaranta eventi che animeranno il centro storico e le frazioni fino a settembre. Il programma, promosso dall’amministrazione comunale, spazia tra spettacoli, musica, sport, natura e tradizioni locali, offrendo un’ampia varietà di occasioni per residenti e visitatori.

Un calendario ricco di eventi tra cultura, sport e tradizione

Il mese di agosto si apre con eventi di spicco come il Galà equestre ad Ancarano (1° agosto) e la “Domenica sotto la quercia secolare di Nottoria” (2 agosto), che include trekking e musica.

Sempre il 2 agosto, il festival “Suoni contro vento” presenta il concerto di Sam Garrett a Castelluccio.

L'estate sarà caratterizzata da numerosi appuntamenti sportivi, tra cui la Settimana dello sport e vari tornei. Tra gli eventi culturali, spiccano l’inaugurazione della mostra fotografica “Trettechènno” (decennale sisma 2016) l’8 agosto e la tradizionale Festa del covo. La programmazione include inoltre il festival “Figuratevi nei borghi” (9 agosto) con uno spettacolo sulla maschera del Norcino, la camminata sotto le stelle e la Notte Bianca (11 agosto). L'offerta si completa con diversi concerti, stand-up comedy, trekking culturale ed eventi ciclistici. Settembre si aprirà con l’Oktoberfest Norcia (4-6 settembre) e si concluderà il 27 con la gara podistica “Corri per Norcia”.

L’iniziativa, frutto di una proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni locali, mira a valorizzare le risorse del territorio. L'amministrazione ha sottolineato come la proposta coinvolga Norcia e le sue frazioni, offrendo diverse occasioni per stare insieme e riscoprire la socialità, rafforzando così l'opportunità di partecipazione per tutti.