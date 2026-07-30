Ha preso il via a Norcia la ricca programmazione dell’Estate nursina, un cartellone di oltre quaranta eventi promosso dall’amministrazione comunale. Le iniziative, che si estendono dal centro storico alle diverse frazioni del territorio, animeranno la città fino a settembre, offrendo un’ampia varietà di appuntamenti tra spettacoli, musica, sport, attività nella natura e momenti dedicati alle tradizioni locali.

Tra i primi eventi in calendario, sabato primo agosto si terrà il Galà equestre nella frazione di Ancarano, a partire dalle ore 18:30, con esibizioni curate dalla proloco locale.

Il 2 agosto sarà la volta della “Domenica sotto la quercia secolare di Nottoria”, un’iniziativa del Fai che include un trekking dalla quercia al castagneto secolare di Frascaro, un incontro sull’importanza di questo albero nell’economia rurale con il professor Ivo Picchiarelli e un momento musicale, con la possibilità di un pic-nic al sacco. Nella stessa giornata, al Valico di Scentille a Castelluccio, il festival Suoni contro vento ospiterà il concerto di Sam Garrett, un artista che unisce influenze acustiche e spiritualità, promettendo un’esperienza emozionante in un’atmosfera di grande suggestione.

Sport, cultura e celebrazioni

La Settimana dello sport torna in piazza San Benedetto dal 2 all’8 agosto, mentre il campo Diego Alemanno sarà teatro del Torneo delle Guaite, organizzato dall’Associazione Corteo storico san Benedetto da Norcia, dall’1 al 9 agosto.

Seguirà il Torneo delle frazioni, in programma dal 7 al 12 agosto. L’8 agosto sarà inaugurata la mostra fotografica “Trettechènno” di Lorenzo Attili, un racconto visivo per il decennale del sisma 2016, allestita nella sala del Consiglio maggiore del Palazzo comunale. Sempre l’8 agosto, in piazza San Benedetto alle ore 18:00, si svolgerà la Festa del covo, a cura della proloco di Campo Cavallo di Osimo. Durante l’evento sarà presentato alla città un covo di paglia che riproduce la Basilica di San Benedetto, il quale rimarrà esposto fino al 31 agosto insieme ad altri due covi realizzati dalle frazioni Loreto e San Pietro.

Per i più giovani, domenica 9 agosto, il festival Figuratevi nei borghi proporrà lo spettacolo sulla maschera del Norcino in piazza Vittorio Veneto alle ore 18:00.

Il programma estivo proseguirà con appuntamenti quotidiani, tra cui la camminata sotto le stelle il 10 agosto, la Notte Bianca in piazza San Benedetto l’11 agosto con sfilata di moda, concerto degli OttoJazz e dj set, e il concerto dei Four Season Quintet il 12 agosto. La sera di Ferragosto vedrà l’esibizione de L’Orchestraccia. Tra gli altri appuntamenti di agosto, spiccano il concerto del maestro Maurizio Mastrini al Teatro Civico il 18 agosto, una serata in ricordo del giovane nursino Francesco Morandi intitolata “Lontano da te non si può star” il 22 agosto in piazza San Benedetto, e lo spettacolo di stand-up comedy di Fill Pill, “Divulgazione coatta ambientale”, al Teatro Civico il 27 agosto.

Eventi di fine estate e chiusura

Il calendario di fine estate include un trekking culturale il 27 agosto e un evento ciclistico a Castelluccio il 28 agosto. Dal 4 al 6 settembre, torna l’Ocktoberfest Norcia, un appuntamento ormai tradizionale. L’Estate nursina si concluderà ufficialmente il 27 settembre con la gara podistica “Corri per Norcia”.

L’amministrazione comunale ha evidenziato l’impegno profuso: “Abbiamo ideato una proposta che abbraccia l’intera Norcia, dal centro storico a tutte le sue frazioni, con eventi diversificati che spaziano tra numerosi generi. L’obiettivo è riempire l’estate cittadina di occasioni per stare insieme, immersi nella natura, divertirsi in piazza a ritmo di musica o riscoprire i luoghi della nostra socialità.”