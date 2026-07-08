Nicola Ravera Rafele ha trionfato nella dodicesima edizione del Premio letterario 'Città di Lugnano' con il romanzo 'Nubifragio', grazie alla decisione unanime delle giurie di esperti e popolare. La cerimonia di premiazione si è svolta nella piazza principale di Lugnano in Teverina, alla presenza del sindaco Alessandro Dimiziani, del capo di gabinetto della Provincia di Terni, Raffaello Federighi, e altre autorità. Il Premio speciale Giorgio Patrizi, per la ricerca stilistica e narrativa, è stato conferito a Francesca Silvestre per 'Storie bumbare'.

Per i racconti inediti (tema 'Il piano B'), ha vinto 'Lasciando la notte a Gaza' di Massimo Silva. Il premio 'Idea.Re' ha premiato ancora Ravera Rafele (romanzi) e Marco Costantini con 'L'ultima luce a Valverde' (racconti inediti).

Le opere vincitrici

'Nubifragio' di Nicola Ravera Rafele (HarperCollins) ritrae i nostri tempi con otto personaggi in vacanza su un'isola, ignari di un'imminente alluvione. Il racconto, intriso di suspense, mostra un mondo inconsapevole che dovrà confrontarsi con sé stesso post-cataclisma.

'Storie bumbare' di Francesca Silvestre (Italo Svevo) esplora la quotidianità a Dignano d'Istria post-8 settembre, tra occupazione nazista e partigiani titini, recuperando il dialetto locale 'bumbaro', quasi estinto, e fondendo passato e presente.

'Lasciando la notte a Gaza' di Massimo Silva, medico napoletano, con scrittura essenziale, trasforma una sala chirurgica palestinese (con soldato israeliano ferito) in un palcoscenico sui dilemmi umani del Medio Oriente, evidenziando il conflitto tra violenza bellica e l'imperativo morale di umanità.

Giuria e finalisti

La giuria, presieduta da Paolo Petroni, e composta da Daniela Carmosino, Annagrazia Martino, Giorgio Nisini, Paolo Pintacuda, Ilaria Rossetti, Carlo Zanframundo e Yari Selvetella, ha selezionato i finalisti. Oltre ai vincitori, figuravano 'L'avvenire' di Giorgio Ghiotti, 'Le occasioni di Giovanna' di Claudio Morandini e 'La vita sempre' di Elena Varvello. I racconti finalisti sono stati raccolti nel volume 'Il piano B', curato da Elisabetta Putini.

Eventi collaterali

La manifestazione ha incluso appuntamenti culturali collaterali (presentazioni di libri e letture pubbliche), confermando il Premio letterario 'Città di Lugnano' catalizzatore per la promozione culturale a Lugnano in Teverina, coinvolgendo autori, editori e la comunità.