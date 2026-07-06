Il Giffoni Film Festival torna a raccontare il mondo attraverso lo sguardo dei più giovani e sceglie per la nuova edizione un tema simbolico e ambizioso: “Le cose impossibili”. Un filo conduttore che attraverserà film, incontri e attività dedicate ai ragazzi, con l’obiettivo di esplorare i dubbi dell’adolescenza, i rapporti tra genitori e figli e le grandi questioni del presente.

La manifestazione si svolgerà dal 17 al 25 luglio a Giffoni Valle Piana, piccolo centro dell’entroterra salernitano che anche quest’anno accoglierà circa 5.000 giurati provenienti da 35 Paesi e da 500 borghi e città italiane.

Un festival costruito sull’ascolto dei giovani

Da oltre cinquant’anni il Giffoni Film Festival si propone come spazio di confronto tra cinema e nuove generazioni, mettendo al centro le loro domande e le loro visioni del mondo.

"L'edizione 2026 nasce dall'ascolto - ha sottolineato il direttore generale Jacopo Gubitosi nel corso della conferenza stampa di presentazione nella Multimedia Valley - Sono stati i ragazzi, con le loro domande, le loro inquietudini e i loro sogni, a indicarci la strada. Parlare di cose impossibili significa credere che ciò che oggi appare irraggiungibile possa diventare il motore del cambiamento. Lo slancio del presente verso un futuro migliore".

Cinema, musica e cultura in un unico programma

Il festival, sostenuto dalla Regione Campania, dal Ministero della Cultura e da altri soggetti pubblici e privati, propone anche quest’anno un programma che intreccia cinema, musica, innovazione, spettacolo e grandi ospiti internazionali.

"L'edizione 2026 è ricchissima - ha evidenziato Gubitosi - Abbiamo costruito un programma capace di intrecciare cinema, musica, innovazione, cultura, spettacolo e grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale. Un mosaico di talenti, idee, riflessioni, emozioni e opportunità di confronto che restituisce tutta la complessità e la straordinaria energia delle nuove generazioni".

"Giffoni è questo - ha aggiunto - un luogo dove convivono creatività e pensiero, ambizione e fragilità, sogni e responsabilità.

Ancora una volta il Festival diventa il mondo dei ragazzi, raccontato dai ragazzi e costruito insieme a loro".

“Le cose impossibili” come chiave di lettura del presente

Anche il direttore artistico Luca Apolito ha sottolineato il valore del tema scelto per questa edizione, definendolo una chiave per interpretare il presente e immaginare il futuro.

"È un'edizione ricchissima - ha evidenziato - Questo sarà un festival da attraversare come si attraversa un'epoca, da leggere nelle voci e nei volti di migliaia di giovani che da ogni angolo del mondo raggiungeranno Giffoni per raccontarsi, per riconoscersi negli altri. Ancora una volta si formerà una collettività che ascolta, cambia idea, immagina e insieme costruisce futuro".

"Il programma tiene insieme il buio della sala e la luce della festa, il film e la parola, l'ascolto e l'incontro, tutto attorno a 'Le cose impossibili', tema che invita a guardare senza paura ciò che sembra fuori portata, per scoprire quanto di possibile vi si nasconde".