Il Teatro Comunale di Modena ha svelato la sua stagione 2026-2027, un cartellone ricco che include undici titoli d'opera e undici concerti. La programmazione bilancia sapientemente grandi classici, opere rare e nuove produzioni, focalizzandosi su due importanti anniversari: le celebrazioni per il 125° della morte di Giuseppe Verdi e il ciclo "Beethoven 200", che commemora i due secoli dalla scomparsa del compositore tedesco.

Sul versante operistico, la stagione propone due nuove produzioni verdiane di rilievo: "Macbeth" e "Simon Boccanegra", che si inseriscono nel solco della recente Messa da Requiem e del Gala lirico-sinfonico del Modena Belcanto Festival.

Tornano in scena, con nuovi allestimenti, opere come la rara "Siberia" di Umberto Giordano e il capolavoro wagneriano "L'Olandese volante". Ampio spazio è dedicato alla musica contemporanea con quattro nuove creazioni: le prime assolute "L'esecuzione" di Salvatore Passantino, "Veleno" di Gaia Aloisi, e "Vanishings - Disparition(s)", un progetto che unisce le musiche di Leoš Janáček e Thomas Adès, firmato da Lukas Hemleb e Laurent Cuniot. Un'ulteriore novità è la nuova versione di "I salvatori della mezzanotte" di Daniele Furlati, presentata per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi.

Il cartellone operistico si arricchisce ulteriormente con "L'anno che verrà", un'opera pop costruita sulle celebri canzoni di Lucio Dalla, con arrangiamenti e direzione di Roberto Molinelli.

Non mancano i grandi titoli del belcanto, con il ritorno dal vivo de "La Cenerentola" di Rossini – già apprezzata in una produzione del Comunale durante la pandemia – e "Le convenienze e inconvenienze teatrali" di Gaetano Donizetti, affidata ai giovani talenti del Corso di alto perfezionamento del Teatro.

La stagione concertistica: grandi nomi e omaggi

La stagione concertistica inaugurerà il 4 novembre con la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, diretta da Hirofumi Yoshida, che accompagnerà il violinista Giuseppe Gibboni nell'esecuzione del Concerto op. 61 di Beethoven. Il programma prevede la partecipazione di prestigiosi ospiti internazionali: Antonio Pappano con la Chamber Orchestra of Europe, il pianista Alexandre Kantorow, Evgeny Kissin in un recital solistico interamente dedicato a Beethoven, Alexander Lonquich, Philippe Herreweghe con l'Orchestre des Champs-Élysées e la Stuttgart Philharmonic Orchestra.

Un momento speciale sarà l'omaggio a Salvatore Sciarrino da parte del Quartetto Prometeo. La chiusura della stagione, il 24 aprile, vedrà Kent Nagano dirigere la Filarmonica Toscanini nella Quarta Sinfonia di Mahler. Non mancheranno appuntamenti consolidati come il tradizionale Concerto di Capodanno e il "Concerto della memoria e del dialogo", dedicato alla Shoah e ai conflitti contemporanei.

L'annuncio di questa ricca stagione si configura come un evento di grande rilevanza per la cultura modenese, inserendosi nel panorama delle principali ricorrenze musicali e liriche a livello nazionale e internazionale e attirando l'interesse di appassionati, musicisti e nuovi segmenti di pubblico.

Il ruolo del Teatro Comunale nel panorama culturale di Modena

Il Teatro Comunale di Modena si conferma come uno dei principali poli culturali della città e dell’Emilia-Romagna, un punto di riferimento per la lirica, la musica sinfonica e l’innovazione contemporanea. Sebbene la sua programmazione sia distinta da quella di Emilia Romagna Teatro Fondazione (ERT), entrambi gli enti contribuiscono attivamente al sistema teatrale modenese, offrendo stagioni articolate che bilanciano tradizione e sperimentazione.

Negli ultimi anni, Modena ha beneficiato dell'ampliamento dei suoi spazi teatrali, grazie a interventi significativi come la riqualificazione dell’ex Enel, che ha dato vita al complesso del Teatro delle Passioni, e all’apertura di nuove sale progettate per l'accessibilità a un pubblico più ampio.

L'impegno congiunto dei teatri cittadini, incluso il Comunale, si traduce in un'offerta culturale ricca e diversificata: prosa, lirica, musica classica, produzioni contemporanee e percorsi di formazione che coinvolgono sia artisti di fama che giovani talenti emergenti. Tali attività consolidano Modena come uno dei centri italiani di riferimento per la produzione musicale, sinfonica e operistica, fungendo da potente attrattore culturale per l'intera regione.