La Liguria si prepara ad accogliere la XIV edizione di Nuove Terre, il festival diffuso delle arti della scena che, dal 21 luglio al 27 agosto 2026, trasformerà piazze, borghi, spiagge e spazi non convenzionali di dieci comuni tra le province di Spezia e Genova in veri e propri palcoscenici a cielo aperto. L'evento, promosso da Officine Papage con la direzione artistica di Marco Pasquinucci, nasce dalla sinergia con il Comune di Framura e altri nove comuni, vantando un respiro internazionale grazie alla collaborazione con partner europei come Panthea (Francia e Germania), Take Art (Gran Bretagna) e Teatro da Garagem (Portogallo).

Un palcoscenico per i giovani e l'internazionalità

La manifestazione si distingue per la sua qualità artistica e la vocazione internazionale, con una particolare attenzione rivolta ai giovani talenti: oltre il 30% delle produzioni in cartellone è infatti firmato da artisti under 35. L'apertura del festival è fissata per martedì 21 luglio a Deiva Marina, dove la compagnia ungherese All in Circus incanterà il pubblico con “All in Flames”, uno spettacolo mozzafiato di acrobatica e fuoco. Tra i protagonisti emergenti spiccano nomi come il campione mondiale di slam poetry Filippo Capobianco, con la sua opera “Mia mamma fa il notaio ma anche il risotto”, e il collettivo OperazioneMiro, vincitore del Premio Intransito 2025, che presenterà “Oasi Kebab”.

Programma innovativo e accessibilità garantita

Il ricco cartellone di Nuove Terre propone anche esperienze di frontiera che esplorano nuove forme espressive. Tra queste, “Autoritratto in tre atti” di Diana Anselmo, uno spettacolo ispirato al video manifesto di Al.Di.Qua; Artists, la prima associazione europea interamente composta da lavoratori dello spettacolo con disabilità, e “Music for Your Body” di Franco Corica. Il panorama internazionale si arricchisce con la presenza del coach e performer britannico Bush Hartshorn, che porterà in scena “Tell Daddy”, un intimo dialogo tra artista e spettatore sulla figura paterna. Non mancherà una rivisitazione pirandelliana, frutto della collaborazione tra Officine Papage e Teatro da Garagem di Lisbona.

Un pilastro fondamentale del festival è l'accessibilità: parte degli spettacoli di prosa sarà infatti plurilingue, grazie all'utilizzo di sottotitoli visibili su smart glasses e led wall, garantendo una fruizione inclusiva per tutti.

Il festival nel cuore del Levante ligure

La rassegna coinvolge attivamente dieci comuni, tra cui spiccano località suggestive come Framura, Deiva Marina, Bonassola, Moneglia e Sestri Levante. Il festival, che gode del sostegno di importanti enti come la Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) e Fondazione Carispezia, si propone di portare il teatro contemporaneo al di fuori delle tradizionali sedi, valorizzando le bellezze del territorio ligure e promuovendo la partecipazione di artisti emergenti e di fama internazionale.

Gli spettacoli si svolgono in scenari unici, dalle spiagge ai borghi storici del Levante ligure, con un programma che include appuntamenti serali, performance a sorpresa sotto l'ombrellone, incontri informali con il pubblico e iniziative originali come “A teatro in bicicletta”. L'obiettivo è creare un'esperienza culturale diffusa e coinvolgente, capace di intrecciare arte, territorio e comunità.