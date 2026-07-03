Dal 3 luglio al 15 novembre 2026, l'Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano del Museo Nazionale Romano ospita "Aegyptus - Dal Nilo al Mediterraneo. Oasi e deserto in epoca romana". L'esposizione, un percorso immersivo e crossmediale, esplora la presenza romana nelle oasi del deserto occidentale egiziano tra il I secolo a.C. e il V secolo d.C. Promossa dal Ministero della Cultura e dal Museo Nazionale Romano, l'iniziativa, ideata da Elisabetta Bruscolini, presenta il deserto come un luogo di incontro e dialogo tra culture. La mostra si apre con una sezione archeologica, esponendo reperti dal Museo Nazionale Romano.

La collaborazione di Studio Convertino (videoarte) e Riccardo Boccuzzi (AI filmati) arricchisce l'esperienza sensoriale.

Un viaggio tra storia e nuove tecnologie

Il cuore dell'esposizione è una grande installazione multimediale curvilinea dove si alternano tre narrazioni: l'opera di videoarte di Studio Convertino, che ricrea le atmosfere delle oasi; un viaggio nei cantieri delle missioni archeologiche italiane in Egitto; e il cortometraggio "I Doni della Grande Oasi", creato con intelligenza artificiale da Riccardo Boccuzzi, che ricostruisce la vita quotidiana in un'oasi del IV secolo d.C. attraverso gli occhi di una bambina. Un programma di incontri pubblici e un catalogo scientifico (Università di Roma Tor Vergata) completano l'offerta.

Le Terme di Diocleziano offrono una cornice d'eccezione. L'Aula Ottagona, grazie alle sue caratteristiche, è ideale per accogliere mostre di grande impatto visivo come "Aegyptus". L'iniziativa si inserisce nelle strategie del Ministero della Cultura per la valorizzazione del patrimonio.