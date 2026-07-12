Il documentario ‘Don’t Look Back In Anger’, incentrato sulla storica reunion degli Oasis, è tra i titoli in lizza per essere presentato all’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La pellicola ripercorre il trionfale ritorno dal vivo di Liam e Noel Gallagher dopo sedici anni di assenza dalle scene congiunte, documentando l’attesissimo tour mondiale Oasis Live '25, già definito uno degli eventi musicali più significativi del 2025. La potenziale inclusione del film nel prestigioso programma del Lido è considerata altamente probabile, alimentando l’aspettativa per una possibile e clamorosa apparizione dei fratelli Gallagher sul red carpet veneziano.

Un ritratto intimo e la potenza della reunion

Ideato da Steven Knight e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, il documentario offre uno sguardo senza precedenti e profondamente intimo sulla band. Le riprese esclusive catturano momenti cruciali: dalle intense sessioni di prove al fermento del backstage, fino all’energia esplosiva del palco. Un elemento di particolare interesse sono le prime interviste congiunte di Liam e Noel Gallagher dopo oltre vent’anni, che promettono di svelare nuove prospettive sulla loro relazione e sul loro percorso artistico. Il film non si limita a restituire l’adrenalina dei concerti e l’emozione palpabile dei fan in tutto il mondo, ma esplora anche il profondo significato culturale e l’impatto personale che la musica degli Oasis continua a esercitare su diverse generazioni di ascoltatori.

La produzione è frutto della collaborazione tra Magna Studios e Sony Music Vision, garantendo un’elevata qualità realizzativa.

Dalle sale allo streaming, in attesa di Venezia

L’uscita di ‘Don’t Look Back In Anger’ è prevista nelle sale cinematografiche italiane e in una selezione di sale Imax a partire dal 10 settembre. Successivamente, entro la fine dell’anno, il documentario sarà disponibile in esclusiva per lo streaming a livello internazionale sulla piattaforma Disney+. L’annuncio ufficiale del cartellone completo della Mostra del Cinema di Venezia sarà dato dal direttore Alberto Barbera e dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, il prossimo 23 luglio. L’eventuale presenza dei carismatici fratelli Gallagher al Lido rappresenterebbe un momento di grande risonanza mediatica e un’attrattiva di prim’ordine per la kermesse cinematografica.

Nel frattempo, i numerosi fan italiani della band continuano a sperare in notizie riguardo a possibili concerti degli Oasis nel Paese, un evento che completerebbe il quadro di un ritorno trionfale.

Gli Oasis: icona del rock britannico

Liam e Noel Gallagher sono riconosciuti come i fondatori e le figure centrali degli Oasis, il gruppo britannico che ha dominato la scena musicale degli anni Novanta, lasciando un’impronta indelebile con album di successo e brani divenuti veri e propri inni generazionali. Dopo un periodo di separazione e le note tensioni personali che hanno caratterizzato la loro storia, la loro recente reunion ha generato un interesse mediatico globale e ha saputo riunire fan di ogni età, confermando in maniera inequivocabile il ruolo centrale e duraturo della band nella storia del rock contemporaneo. La loro musica continua a ispirare e a risuonare, dimostrando una rilevanza che trascende le mode e le epoche.