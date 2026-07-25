20 milioni al box office è il traguardo raggiunto dall'Odissea che continua la sua corsa nelle sale cinematografiche. Il kolossal diretto da Christopher Nolan continua a registrare incassi superiori alle aspettative negli Stati Uniti, dove il secondo fine settimana si apre con risultati estremamente positivi. Dopo un debutto già entrato nella storia del regista britannico, il film mantiene un ritmo sostenuto e punta a un nuovo traguardo, dimostrando come il passaparola e l'interesse del pubblico stiano alimentando una permanenza nelle sale ben oltre il classico exploit del weekend d'esordio.

Il traguardo di Odissea supera i 20 milioni al box office e apre nuove prospettive per il film di Nolan

I dati preliminari del mercato nordamericano indicano che il film ha superato i 20 milioni di dollari nella giornata di venerdì del secondo weekend, un risultato che permette alla produzione Universal di guardare con fiducia a un altro fine settimana da protagonista. Le stime degli analisti parlano di un incasso complessivo compreso tra gli 80 e gli 85 milioni di dollari nei tre giorni, una flessione contenuta rispetto all'esordio e nettamente migliore rispetto a quella registrata da molti blockbuster recenti.

Per un'opera dalla durata vicina alle tre ore e classificata come vietata ai minori non accompagnati negli Stati Uniti, si tratta di numeri particolarmente significativi.

La tenuta al botteghino conferma che il pubblico continua a scegliere il film anche dopo il boom iniziale, premiando l'esperienza cinematografica costruita da Nolan e la qualità tecnica della produzione.

Una parte importante del successo arriva ancora una volta dalle sale premium e dagli schermi IMAX, che rappresentano una quota rilevante degli incassi complessivi. Fin dall'uscita, gli spettacoli nei formati ad alta definizione hanno registrato numerosi sold out, contribuendo a mantenere elevata la media per sala e a rafforzare gli incassi quotidiani.

L'adattamento dell'epopea di Omero, con Matt Damon nel ruolo di Ulisse, ha saputo conquistare sia gli appassionati del cinema spettacolare sia il pubblico interessato alle grandi produzioni d'autore.

Il cast ricco di stelle internazionali, che comprende anche Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson e Charlize Theron, rappresenta uno degli elementi che hanno contribuito ad ampliare il richiamo del film.

Anche la critica ha accolto favorevolmente il progetto, sottolineando la capacità del regista di trasformare un classico della letteratura in un racconto epico pensato per il grande schermo. Le recensioni positive e il forte gradimento espresso dagli spettatori stanno alimentando un passaparola che potrebbe garantire alla pellicola una lunga permanenza nelle sale.

Il confronto con Oppenheimer

Il confronto con Oppenheimer appare inevitabile. Dopo aver stabilito il miglior debutto della carriera di Nolan, Odissea supera i 20 milioni al box office anche nella seconda settimana e continua a viaggiare con un ritmo superiore rispetto al film premio Oscar del 2023.

Secondo le analisi del settore, il vantaggio accumulato nei primi giorni lascia immaginare una corsa molto solida anche nelle settimane successive.

L'assenza di concorrenti diretti di grande richiamo prima dell'arrivo delle prossime uscite estive potrebbe inoltre favorire ulteriormente il film. Se il passaparola continuerà a sostenere le presenze e il calo degli incassi resterà contenuto, il kolossal Universal potrebbe trasformarsi in uno dei maggiori successi commerciali dell'anno.