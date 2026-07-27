Il film ‘Odissea’, diretto dal visionario Christopher Nolan, si è affermato come il protagonista assoluto del box office italiano, raggiungendo un incasso complessivo di 26,7 milioni di euro. Questo kolossal omerico ha mantenuto saldamente la vetta della classifica Cinetel nel weekend dal 23 al 26 luglio, registrando un notevole incasso di 10,6 milioni di euro. Un dato significativo è l'incremento del 6% rispetto al fine settimana di esordio, un risultato alimentato da un robusto passaparola e dal fenomeno della FOMO (Fear of Missing Out), ovvero la paura di essere esclusi da un evento cinematografico di tale portata.

Luglio da record grazie al trionfo di ‘Odissea’

Il successo travolgente di ‘Odissea’ ha avuto un impatto decisivo sul mercato cinematografico nazionale, spingendo il mese di luglio a diventare il più redditizio di sempre per le sale italiane. Con un totale di 43,5 milioni di euro incassati, è stato superato il precedente record stabilito nel 2011. In particolare, la giornata di domenica 26 luglio ha segnato la migliore performance del film dalla sua uscita, con un incasso di 3,7 milioni di euro in un solo giorno. Questi numeri non solo confermano la capacità del film di attrarre un vasto pubblico anche nelle settimane successive al debutto, ma consolidano anche la sua posizione tra i maggiori successi stagionali.

Il successo globale di ‘Odissea’ e il ruolo delle sale premium

La risonanza di ‘Odissea’ non si limita al panorama italiano, ma si estende con forza sul mercato mondiale. Nel suo secondo fine settimana di programmazione, il film ha registrato un impressionante incasso di 87 milioni di dollari nel solo Nord America, portando il suo totale globale a 639,6 milioni di dollari. Il cast stellare, che annovera nomi come Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, John Leguizamo, Robert Pattinson e Charlize Theron, ha indubbiamente contribuito a rafforzare l'appeal internazionale del titolo. Un elemento cruciale per questo successo commerciale è stato il contributo delle sale premium, quali IMAX e PLF (Premium Large Format), che hanno rappresentato una quota significativa degli incassi.

Questo dato evidenzia una crescente preferenza del pubblico per le proiezioni di alta qualità, che offrono un'esperienza cinematografica immersiva e superiore.

Il trionfo di ‘Odissea’ conferma la centralità dei grandi eventi cinematografici nella stagione estiva e sottolinea in modo inequivocabile la straordinaria capacità di Christopher Nolan di captare l'attenzione degli spettatori, sia in Italia che a livello globale.