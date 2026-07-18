La rilettura cinematografica dell’Odissea firmata da Christopher Nolan sta generando un acceso dibattito tra gli studiosi e la critica. Massimo Giuseppetti, docente di Lingua e letteratura greca all’università Roma 3, offre la sua prospettiva su un film che, pur apprezzato per alcuni aspetti, solleva interrogativi sulla fedeltà al poema omerico. Il suo parere si confronta con le voci più critiche che vedono in Ulisse un anti-eroe e nella caduta di Troia la fine di un mondo, in una visione hollywoodiana che oscilla tra rilettura e tradimento sostanziale.

Giuseppetti ha espresso un apprezzamento per l'opera di Nolan, trovando “molto toccanti alcuni momenti” e ammettendo l'impressione di vedere i personaggi omerici “in carne e ossa”. Ha evidenziato la bellezza dell'episodio del cane Argo. Lo studioso ha premesso la difficoltà di inquadrare Omero in un periodo storico preciso, definendolo un “amalgama” di elementi molto antichi e altri più recenti. Riguardo all'interpretazione di Ulisse con un turbamento post-traumatico, Giuseppetti la considera legittima, ma individua come particolarmente innovativo l’inizio del film: “Una delle cose più belle di questo film è il fatto che ci dà la possibilità di vedere la notte in cui Troia cadde, qualcosa che non leggiamo mai… Bello il fatto che inizi con la decapitazione della statua di Atena… vediamo Zendaya, cioè Atena, che viene strattonata… ho avuto l’impressione che Nolan abbia sovrapposto Cassandra… alla dea stessa e alla sua statua… questa scelta rafforza l’idea che Ulisse abbia reso possibili… cose immonde che legittimano poi il suo turbamento e anche il non voler tornare… ma questo non lo leggerei come un tradimento della famiglia… ma come il rifiuto di non poter tornare a essere lo stesso eroe di prima.”

La caduta di Troia e la fine del mito

Giuseppetti si sofferma sull’importanza tematica della caduta di Troia, centrale sia nel racconto omerico sia nella trasposizione cinematografica.

“Per i Greci la caduta di Troia rappresentava la fine della stagione mitica e l’inizio del periodo storico… Nolan riprende questa idea… il fatto che il mondo finisca con Troia… è un momento importante nell’immaginario dell’antichità greca. … Dopo che sono morti gli eroi di Troia, finisce un mondo.” Una riflessione che lega la scelta narrativa del regista a un dato centrale della cultura classica, ovvero la percezione di un passaggio epocale tra mito ed età storica. Tuttavia, lo studioso evidenzia anche alcune assenze e scelte insolite: la mancanza dei Feaci e di Nausicaa e la riduzione della dimensione da seduttore di Ulisse, elementi giudicati “problematici” o comunque indicativi di una linea interpretativa precisa da parte di Nolan.

Una notazione ulteriore riguarda la rappresentazione visiva del cavallo di Troia: “È vero, non ha le ruote, Nolan ha scelto un cavallo rampante. Forse perché rappresenta meglio l’idea che Ulisse abbia messo in atto uno stratagemma feroce, inaudito. Probabilmente il cavallo statico non avrebbe incarnato altrettanto bene il valore tremendo di quello stratagemma.”

Confronto con la critica e le questioni filologiche

Un quadro critico più ampio emerge confrontando la lettura di Giuseppetti con la recente recensione de ‘Il Fatto Quotidiano’. L’articolo sottolinea come Nolan abbia reinterpretato in modo radicale alcuni tratti identitari dell’epopea omerica: Ulisse viene descritto come un anti-eroe, simile a un personaggio contemporaneo, mentre Penelope assume una dimensione quasi protofemminista e il finale viene definito “tragicomico”.

La recensione rileva un anacronismo epistemologico, ad esempio nella battuta di Ulisse a Penelope: “la nostra Età del Bronzo è alla fine”, attribuendo così ai personaggi una consapevolezza storica che non sarebbe loro propria. La scelta di casting – con Matt Damon come Ulisse, Zendaya nel ruolo di Atena, Lupita Nyong’o che interpreta sia Elena sia Clitemnestra, Tom Holland come Telemaco, Charlize Theron come Calypso e Anne Hathaway come Penelope – viene vista come un esempio di sovrapposizione di “universi simbolici” estranei all’immaginario omerico. L’effetto, secondo la critica, è quello di un “crossover tra Marvel e cinema d’autore”, dove la potenza visiva e la qualità degli effetti speciali rischiano di coprire le scelte di fondo più discusse dagli studiosi.

La bellezza formale del film diventa complice di un tradimento sostanziale, abbagliando lo spettatore e svuotando il cuore del poema, sostituito da un’anima hollywoodiana, postmoderna e moralisticamente “corretta”.

La discussione sull’adattamento di Nolan evidenzia il divario – ma anche il dialogo – tra la lettura accademica dei classici e le esigenze narrative e spettacolari del cinema contemporaneo. L’assenza di alcuni episodi, la modifica della psicologia dei personaggi e la rappresentazione visiva degli eventi offrono spunti di riflessione sia sulla fortuna dell’Odissea nei linguaggi attuali sia sulla resilienza degli archetipi culturali che la poesia omerica continua a fornire, tra filologia, cinema e pubblico moderno.