Odissea, il nuovo attesissimo lungometraggio di Christopher Nolan distribuito da Universal, ha fatto un ingresso trionfale nelle sale cinematografiche italiane, sfiorando i dieci milioni di euro nel suo primo weekend di programmazione. Uscito il 16 luglio 2026, il film ha catturato l'attenzione di quasi 1,2 milioni di spettatori, segnando un debutto eccezionale al botteghino nazionale. Il cast stellare include Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron e Lupita Nyong’o.

Incassi e spettatori: i dettagli del debutto

I dati Cinetel rivelano un andamento di incassi particolarmente robusto.

Già nel primo giorno di programmazione, il 16 luglio, Odissea aveva registrato 2.181.715 euro, cifra che ha raggiunto i 4.506.896 euro dopo due giorni. Nel weekend, tra giovedì 16 e domenica 19 luglio, il totale è salito a 9.993.840,75 euro, con 1.171.975 spettatori. Il film è stato proiettato in 594 cinema italiani, con una media di 16.825 euro per struttura. Un contributo significativo è arrivato dai formati premium: le sale IMAX hanno generato 386.096 euro, il 70mm 179.892 euro e il 35mm 16.827 euro, per un totale di oltre 582.000 euro dai formati speciali.

Odissea domina la classifica italiana

Il film di Nolan si è imposto come leader indiscusso della classifica italiana del weekend. Sul podio, alle sue spalle, si sono posizionati Minions & Monsters, con 683.842,25 euro nel fine settimana (5.991.498,83 euro in tre settimane), e Toy Story 5, con 258.358,02 euro nel weekend (8.540.306,18 euro in cinque settimane).

La classifica prosegue con La casa – Il rogo del male al quarto posto (171.063,97 euro nel fine settimana, 884.946,04 euro in due settimane), e Disclosure Day di Steven Spielberg al quinto (62.422,61 euro dal 16 al 19 luglio, 4.912.808 euro in sei settimane). L'intero fine settimana ha visto un incasso totale nelle sale italiane di 11,7 milioni di euro, con 1,4 milioni di spettatori, un dato quasi triplicato rispetto ai 3.287.650 euro registrati nel weekend precedente.

Successo globale e impatto di Cinetel

Il trionfo di Odissea non si limita ai confini italiani. A livello globale, il film ha già raccolto quasi 260 milioni di dollari, di cui 120 milioni dal solo Nord America. Il suo debutto mondiale è stato stimato in 264,1 milioni di dollari, un risultato che ha permesso alla pellicola di superare tutti i precedenti titoli diretti da Christopher Nolan.

Con un budget di produzione di circa 250 milioni di dollari, il film si sta dimostrando un successo commerciale su scala internazionale. I dati Cinetel, che monitorano quotidianamente incassi e presenze nelle sale nazionali, confermano che i 9.993.794 euro rappresentano il totale conclusivo del primo weekend italiano per l'opera di Nolan, evidenziando la sua straordinaria performance.