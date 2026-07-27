Il successo di Odissea non si ferma. Nel secondo fine settimana di programmazione il kolossal di Christopher Nolan continua la sua corsa al botteghino, migliorando addirittura gli incassi dell'esordio e contribuendo a far segnare alle sale italiane un nuovo record per il mese di luglio.

Un secondo weekend da record

Distribuito da Universal, Odissea ha incassato 10,6 milioni di euro nel secondo weekend, con un incremento del 6% rispetto al debutto, raggiungendo un totale di 26.780.000 euro.

Il film ha inoltre migliorato la media per copia, arrivata a 17.169 euro in 620 sale, grazie anche a una domenica da record da 3.742.872 euro, il miglior risultato giornaliero ottenuto dall'uscita nelle sale.

Anche negli Stati Uniti il film continua a registrare numeri importanti, con 286.371.800 dollari di incasso, pari al 44,8% del totale mondiale.

Luglio da primato per le sale italiane

Il successo del film di Nolan contribuisce a un risultato storico per il mercato cinematografico italiano. Con 43,5 milioni di euro incassati, luglio diventa il miglior mese di sempre, o quantomeno da quando esiste il rilevamento Cinetel.

Il precedente record apparteneva al 2011, con poco più di 42 milioni di euro, anche se allora gli spettatori erano stati circa 5,8 milioni contro gli attuali 5,5 milioni. Il mese, inoltre, non si è ancora concluso.

Positivi anche i dati complessivi dell'anno, con incassi in crescita del 29% rispetto al 2025 e del 33% rispetto al 2024.

Anche le presenze aumentano rispettivamente del 21% e del 24%.

La Top 10 del weekend

In seconda posizione si conferma Minions & Monsters, distribuito da Universal, che nel quarto weekend incassa 562.733 euro con 71.064 spettatori. Il film perde il 18% rispetto alla settimana precedente e porta il totale a 6.874.264 euro.

Sul terzo gradino del podio si piazza Toy Story 5 di Walt Disney Italia, con 237.616 euro e un totale complessivo di 8.903.724 euro.

Debutta al quarto posto Deep Water - Incubo dagli abissi, distribuito da Notorious Pictures, con 223.182 euro e 34.310 presenze, seguito da Terapia di famiglia, che esordisce con 103.296 euro.

Scende dal quarto al sesto posto La casa: Il rogo del male (Eagle), che incassa 72.549 euro e raggiunge un totale di 1.047.417 euro.

Settima posizione per Blue (Piper), film d'esordio di Eleonora Puglia, con 68.206 euro nel weekend e un totale, comprese le anteprime, di 80.014 euro.

Completano la Top 10 A New Dawn (Adler), ottavo con 36.513 euro, Disclosure Day (Universal), nono con 31.341 euro e un incasso complessivo di 4.973.604 euro, e Il diavolo veste Prada 2 (Disney), decimo con 27.902 euro. Il film cresce del 61% rispetto al weekend precedente e raggiunge un totale di 32.050.918 euro.