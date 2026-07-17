Olbia ospita la terza edizione di 'La Nuit des Étoiles', galà internazionale di danza in programma sabato 18 luglio alle 21:30 all'Arena Teatrale Molo Brin. L'evento, organizzato da Stage One Studios e diretto artisticamente da Mavi Careddu, riunisce dieci stelle dai più rinomati teatri mondiali. Tra i protagonisti, l'étoile Eleonora Abbagnato, già del Balletto dell'Opera di Parigi e da oltre un decennio direttrice del Corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. L'Abbagnato ha dichiarato: "Sono davvero felice di essere a Olbia per 'La Nuit des Étoiles'.

È sempre emozionante condividere il palcoscenico con colleghi e amici provenienti da alcuni dei più prestigiosi teatri del mondo, ma lo è ancora di più poter incontrare il pubblico in una serata dedicata alla bellezza della danza".

Sul palco, Nikita Perotti, maestro vincitore della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, si esibirà in un passo a due con l'Abbagnato, su coreografia di Roland Petit. Conduce Anbeta Toromani, volto noto della manifestazione. Torna a Olbia l'étoile dell'Opera di Parigi Paul Marque, già presente nella prima edizione.

Artisti e coreografie

Il programma include i primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, Camilla Cerulli e Alessandro Paoloni, e danzatori dai teatri di Monaco e Montreal.

Coreografie in scena: "Romeo e Giulietta" di Lavrovsky, "Il Talismano" di Marius Petipa e "Rapsody Rachmaninoff" di Ashton. Eleonora Abbagnato e Paul Marque interpreteranno "L'Envol", il celebre bacio volante. L'Abbagnato danzerà anche con Curreli in un omaggio a Vittorio Puccini.

La direttrice artistica Mavi Careddu ha commentato il successo: "L'entusiasmo del pubblico nelle due prime edizioni ci ha davvero travolto. La Nuit des Étoiles è ormai diventata un appuntamento stabile del calendario culturale nazionale, non solo per il livello assoluto degli interpreti ma anche per la capacità di emozionare gli spettatori, al di là dell'età e della conoscenza della danza, e questa magia è possibile solo con la presenza delle grandi stelle del balletto mondiale".

Galà della Vetrina Coreografica

'La Nuit des Étoiles' è anche il galà della XXVII edizione della Vetrina Coreografica di Danza, evento storico italiano, in scena dal 17 al 29 luglio. Realizzata con il sostegno del Comune di Olbia e della Fondazione di Sardegna, la manifestazione si svolge all'Arena Teatrale Molo Brin, con la sua suggestiva vista mare, cornice ideale per questo atteso appuntamento.