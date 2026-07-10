Disponibile in digitale "Tutta Vita - Live (Stadio Luigi Ferraris)", la raccolta di Olly ripropone la scaletta dei tre concerti sold out a Genova. L'album, Epic Records/Sony Music Italy, rilasciato oggi, cattura l'energia delle performance che hanno segnato il ritorno dell'artista nella sua città. Oltre 90mila spettatori hanno gremito lo stadio nelle serate del 18, 20 e 21 giugno 2026. La raccolta uscirà anche in versione fisica, CD e vinile in tiratura limitata, dal 31 luglio. Questa edizione include le versioni live delle tracce di "Tutta vita (sempre)", l'album che nel 2025 ha conquistato otto dischi di platino.

Il disco digitale offre l'intera scaletta dei concerti genovesi, permettendo di rivivere l'esperienza di quei live. Questi eventi hanno riportato la musica dal vivo allo Stadio Luigi Ferraris dopo 22 anni, dall'ultimo appuntamento musicale di Vasco Rossi del 20 giugno 2004.

Il tour negli stadi e il ritorno della musica al Ferraris

I concerti di Olly hanno segnato la riapertura dello Stadio Luigi Ferraris agli eventi musicali dopo oltre due decenni. Durante la prima serata, l'artista ha annunciato il suo primo tour negli stadi italiani per l'estate 2027. Le otto tappe: 11 giugno Trieste, 16 giugno Torino, 19 giugno Bologna, 23 giugno Milano, 28 giugno Roma, 3 luglio Bari, 6 luglio Messina, 10 luglio Padova.

L'estate 2026 ha visto Olly protagonista in altri importanti appuntamenti dal vivo. L'artista ha coronato un anno intensissimo, completando un tour che ha coinvolto 500mila spettatori. Le sue performance si sono distribuite su 20 date in tutta Italia, toccando ippodromi, palazzetti, stadi e grandi spazi, confermando il suo successo.

Lo Stadio Luigi Ferraris: storia e eventi

Lo Stadio Luigi Ferraris, nel quartiere Marassi di Genova, è uno degli impianti sportivi più antichi d'Italia. Inaugurato nel 1911, ospita regolarmente partite di calcio e grandi eventi. Con una capienza di oltre 30mila posti a sedere, è la casa del Genoa e della Sampdoria. Oltre alle manifestazioni sportive, ha accolto concerti italiani, tra cui quello di Vasco Rossi nel 2004, prima del ritorno della musica dal vivo con Olly nel 2026.