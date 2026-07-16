La sedicesima edizione di Terra Madre Salone del Gusto si terrà a Torino dal 24 al 27 settembre 2026, focalizzandosi sulla biodiversità. Con il claim "Biodiversity - Be Diversity", l'evento darà un volto a questo concetto attraverso otto storie esemplari. Organizzato da Slow Food, la Città di Torino e la Regione Piemonte, l'appuntamento vedrà protagonisti produttori, allevatrici, cuoche, giovani attivisti e rappresentanti di comunità indigene. Provenienti da Bolivia, Messico, Brasile, Italia (Sicilia e Liguria), Kenya, Ucraina e Indonesia, essi custodiscono ogni giorno varietà agricole, saperi, tradizioni e culture alimentari, dimostrando che la biodiversità vive nelle scelte quotidiane per un futuro buono, pulito e giusto.

Il Messaggio e i Volti della Biodiversità

La campagna visiva intreccia fotografie dei Presìdi Slow Food e dell'Arca del Gusto con i ritratti di chi quotidianamente tutela questi patrimoni nei campi, nelle cucine e nelle comunità. Gli organizzatori spiegano che "essere biodiversità significa valorizzare le differenze, proteggere la pluralità della vita e contribuire a un sistema alimentare più buono, pulito e giusto". Il messaggio prende forma nell'impegno di chi opera per un futuro alimentare sostenibile.

Un'Edizione Storica nel Cuore di Torino

L'edizione 2026 di Terra Madre Salone del Gusto si svolgerà per la prima volta nel centro storico di Torino, trasformando piazze, vie e palazzi in un grande spazio diffuso dedicato al cibo buono, pulito e giusto.

L'evento celebrerà i trent'anni del Salone del Gusto e i quarant'anni di Slow Food Italia, realizzando il desiderio del fondatore Carlo Petrini di portare la manifestazione nel cuore della città. Oltre 1.500 tra produttori, agricoltori, allevatori, pescatori, cuochi e attivisti da oltre 120 Paesi parteciperanno. Il programma si svilupperà in circa 600-700 spazi, tra bancarelle e stand, offrendo una panoramica delle culture alimentari globali.

Numerosi ospiti internazionali di cultura, scienza e attivismo arricchiranno il programma, tra cui Satish Kumar, Alice Waters, Raj Patel, Eric Schlosser, Roberto Danovaro, Helen Scales e Massimo Montanari. Lo Spazio Piemonte in piazza Castello ospiterà oltre 40 appuntamenti dedicati alle eccellenze agroalimentari regionali: riso, carne, latticini e la Nocciola Tonda Gentile. Uno stand sarà dedicato alla tradizione dei maestri panificatori e fornai locali.