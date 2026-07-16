Il ChorusLife di Bergamo ospiterà il congresso annuale dei Testimoni di Geova dal 31 luglio al 2 agosto. L'evento, intitolato “Felici per sempre”, attende oltre 4.700 persone, confermando la sua rilevanza per la comunità.

Il programma di tre giorni è ricco di contenuti biblici, con video, interviste e discorsi. Un focus sarà sugli episodi 4, 5 e 6 della serie “La buona notizia secondo Gesù”, che esplora la vita e il ministero di Cristo, i suoi insegnamenti, le guarigioni e i miracoli.

Il battesimo, previsto per sabato, sarà un momento chiave. Questo evento si inserisce in un contesto globale: lo scorso anno, i Testimoni di Geova hanno organizzato oltre 6.000 congressi, di cui 19 internazionali in 13 paesi, raggiungendo oltre 12 milioni di persone con contenuti in quasi 500 lingue.

Il programma: dalla Bibbia alla felicità

Il tema “Felici per sempre” guiderà le sessioni. Il venerdì, si esplorerà come le Scritture e gli insegnamenti di Gesù possano condurre alla felicità. Il sabato sarà dedicato al celebre Discorso della Montagna di Gesù, una guida fondamentale per la gioia.

La domenica, il discorso “Cosa farai con il tesoro che hai trovato?” mostrerà come le verità bibliche abbiano reso milioni di persone più felici. Ogni giorno, un episodio della serie “La buona notizia secondo Gesù” narrerà la vita di Cristo, i suoi insegnamenti, le guarigioni e le risurrezioni.

L'ingresso al congresso dei Testimoni di Geova è gratuito e non prevede raccolta di denaro. Il sito ufficiale jw.org offre il programma completo, video di presentazione e inviti scaricabili.

Bergamo: sede di un evento di portata

La scelta del ChorusLife di Bergamo evidenzia l'importanza dell'evento a livello locale e nazionale. L'affluenza di oltre 4.700 partecipanti dimostra il forte coinvolgimento dei fedeli. Questo congresso si inserisce in una tradizione dei Testimoni di Geova di promuovere momenti di riflessione spirituale e condivisione.

Questo appuntamento è uno dei principali eventi annuali per i Testimoni di Geova, parte di un calendario globale che unisce milioni di persone. Il programma dettagliato è disponibile sul sito ufficiale.