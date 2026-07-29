Dal 2 ottobre 2026 all'8 marzo 2027, le prestigiose sale del Palazzo del Governatore di Parma si preparano ad accogliere la mostra "Lei. Ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani e oltre". Questa significativa esposizione rappresenta il secondo capitolo di un importante protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, proseguendo il successo della precedente retrospettiva dedicata a Giacomo Balla. La rassegna offre al pubblico oltre sessanta capolavori, tutti provenienti in esclusiva dalla ricca collezione della Galleria Nazionale, e si articola in tredici sale tematiche.

Il percorso espositivo include una varietà di espressioni artistiche: dipinti, sculture, disegni, fotografie e arazzi, che insieme compongono un affascinante mosaico.

La mostra propone un viaggio profondo nell’universo femminile, esplorando oltre due secoli di storia dell’arte attraverso la rappresentazione di figure sia reali che ideali. Tra le opere esposte, alcune spiccano per la loro recente acquisizione, come il delicato pastello "Nu Debout" di Pablo Picasso, realizzato intorno al 1906 e generosamente donato dalla Cy Twombly Foundation. Il filo conduttore dell'intera esposizione sottolinea come la figura femminile abbia agito da vero e proprio motore propulsivo della creatività umana e sia stata un tema privilegiato nella ricerca artistica tra il XIX e il XX secolo.

Attraverso questi ritratti, è possibile cogliere le intense tensioni estetiche, psicologiche, culturali e politiche che hanno caratterizzato il complesso passaggio alla modernità.

Opere e protagonisti dell'esposizione

Le donne raffigurate nelle opere appartengono a contesti e mondi differenti, con età, condizioni sociali, caratteri e destini eterogenei. Nonostante le loro diversità, tutte condividono la straordinaria capacità di narrare un'esperienza umana che trascende i limiti temporali in cui furono ritratte. Tra i ritratti più iconici e significativi, spicca "L’Arlesiana" di Vincent van Gogh, che immortala la signora Ginoux, proprietaria del celebre Café de la Gare di Arles. Vi è poi la marchesa Luisa Casati, figura eccentrica e collezionista, eternata dal pennello di Giovanni Boldini.

La mostra presenta anche Hanka Zborowska, un'aristocratica polacca ritratta da Amedeo Modigliani, e Carminella, una figura popolare la cui storia è stata preservata dal pennello di Antonio Mancini. Non mancano i ritratti di Palma Bucarelli, la visionaria direttrice della Galleria Nazionale, dipinta da Savinio, e dell’attrice Elsa Martinelli, nell’interpretazione artistica di Giosetta Fioroni. Il percorso si arricchisce ulteriormente con i raffinati disegni di Gustav Klimt, tra cui un prezioso studio per "Le tre età della donna", la potente "Figura" di Alberto Giacometti e le enigmatiche "Femmes" di Man Ray.

Parma: un polo culturale per l'arte

Parma si conferma una città di riferimento nel panorama culturale italiano, ospitando con regolarità grandi eventi espositivi.

Oltre a "Lei. Ritratti di donne", la città accoglierà un'altra mostra di grande richiamo: "Impressionists: 100 Years of Reflections. The Impressionists from Monet to Bonnard". Questa esposizione sarà visitabile dal 14 febbraio al 31 maggio 2026 presso il Palazzo Tarasconi. Il percorso offrirà al pubblico un'immersione nel cuore di un movimento che ha rivoluzionato il modo di vedere e rappresentare la realtà, guidando i visitatori attraverso le opere dei grandi protagonisti dell'Impressionismo. Tra questi, spiccano nomi come Claude Monet, Alfred Sisley, Vincent van Gogh, Giovanni Boldini, Paul César Helleu, Eugène Isabey, Antoine Guillemet, fino ad arrivare a Pierre Bonnard e agli artisti che ne hanno ereditato e sviluppato l'eredità.

L'esposizione dedicherà un'attenzione particolare al centenario della scomparsa di Claude Monet, evidenziando il suo lascito artistico e il ruolo centrale che ebbe nello sviluppo del movimento. Queste iniziative congiunte contribuiscono a rafforzare il ruolo di Parma come polo culturale d'eccellenza, offrendo al pubblico un'offerta artistica di alto livello e preziose occasioni di approfondimento sulla storia dell’arte moderna e contemporanea.