Il Politeama Rossetti di Trieste si prepara a celebrare una vera e propria "festa del teatro" con la presentazione della sua stagione teatrale 2026-2027. L'annuncio ufficiale è avvenuto durante una conferenza stampa che ha visto protagonisti il direttore Franco Però e il presidente Sergio Pacor, i quali hanno illustrato un programma ambizioso e ricco di appuntamenti. Il cartellone, infatti, prevede oltre sessanta titoli che spaziano dalla prosa ai musical, dalla danza agli spettacoli internazionali, delineando una proposta culturale ampia e diversificata, pensata per coinvolgere e appassionare il pubblico di Trieste e dell'intera regione.

Tra le proposte di punta della nuova stagione spiccano numerosi spettacoli di compagnie sia italiane che straniere, arricchiti dalla presenza di artisti di rilievo nel panorama nazionale e internazionale. Il programma include, inoltre, diverse prime nazionali e significative coproduzioni, a testimonianza della costante ricerca di innovazione e della vitalità della scena teatrale locale e non solo. Il direttore Franco Però ha enfatizzato l'impegno del teatro nel mantenere un'offerta di qualità elevata, dichiarando che "Il Rossetti vuole essere un punto di riferimento per il teatro italiano e internazionale". A fargli eco, il presidente Sergio Pacor ha sottolineato come la stagione rappresenti "un'occasione di incontro e di crescita per tutta la comunità", evidenziando il ruolo sociale e culturale del Politeama Rossetti.

Un cartellone ricco e variegato per ogni pubblico

La stagione 2026-2027 del Politeama Rossetti si distingue per l'eccezionale varietà delle sue proposte, pensate per soddisfare un pubblico eterogeneo. L'offerta spazia con maestria dalla prosa classica alle più moderne interpretazioni, dai musical di successo che hanno conquistato il pubblico mondiale alla danza contemporanea, senza dimenticare gli spettacoli dedicati alle famiglie, garantendo così un'esperienza teatrale per tutte le età e tutti i gusti. Sono previsti anche eventi speciali e preziose collaborazioni con altri enti culturali, con l'obiettivo primario di ampliare ulteriormente la platea e rendere il teatro accessibile a un numero sempre maggiore di spettatori.

Alcuni titoli saranno presentati in anteprima assoluta, offrendo al pubblico triestino l'opportunità di scoprire nuove produzioni, mentre altri segneranno il gradito ritorno di allestimenti che hanno già riscosso un enorme successo nelle edizioni passate, consolidando il legame tra il Rossetti e i suoi affezionati spettatori.

Il ruolo storico e culturale del Politeama Rossetti a Trieste

Fondato nel lontano 1878, il Politeama Rossetti si erge come uno dei principali teatri italiani, un'istituzione culturale di primissimo piano che ogni anno ospita una stagione ricca di eventi di alto profilo. La gestione della struttura è affidata al prestigioso Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, confermando il suo status di punto di riferimento imprescindibile per la vita culturale non solo della città di Trieste, ma dell'intera regione.

Il teatro si distingue per la sua programmazione di spettacoli di alto livello e per la sua straordinaria capacità di attrarre costantemente artisti e compagnie di fama mondiale. Questo impegno costante contribuisce in maniera significativa alla promozione e alla diffusione della cultura teatrale sia in Italia che all'estero, rendendo il Politeama Rossetti un vero e proprio ambasciatore dell'arte scenica.