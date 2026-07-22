La mostra "Van Dyck l’Europeo", ospitata a Palazzo Ducale di Genova fino al 14 luglio 2026, ha registrato un'affluenza significativa con oltre 73.000 visitatori. L'esposizione, dedicata ad Anthony van Dyck, uno dei principali protagonisti della pittura fiamminga del Seicento, ha attratto un vasto pubblico da tutta Italia e dall'estero, confermando Genova come uno snodo fondamentale nel circuito delle grandi mostre d'arte.

L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalle istituzioni cittadine. La presidente di Palazzo Ducale, Ilaria Cavo, ha affermato: “Il risultato è straordinario, sia per il numero di visitatori che per la capacità della mostra di aver coinvolto pubblici diversi e di varie generazioni”.

La rassegna, ideata e prodotta da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e realizzata insieme al Comune di Genova, ha beneficiato della collaborazione con numerosi musei internazionali e dell'apporto scientifico di curatori esperti, tra cui Anna Orlando. Il percorso espositivo ha evidenziato il rapporto tra Van Dyck e Genova, città dove l'artista visse e lavorò tra il 1621 e il 1627 e che fu poi al centro di significativi scambi culturali ed artistici con l'Europa.

Il Percorso Espositivo

"Van Dyck l’Europeo" si è caratterizzata per l'ampia selezione di opere provenienti da prestigiose istituzioni internazionali, come il Museo del Prado, la National Gallery di Londra e il Louvre di Parigi, oltre a diversi musei italiani.

L'allestimento ha incluso dipinti, disegni e documenti che testimoniano la centralità di Van Dyck nel contesto artistico europeo, ponendo in rilievo la sua formazione ad Anversa e i rapporti con i collezionisti genovesi. Numerosi sono stati gli eventi collaterali, con visite guidate, laboratori didattici e incontri di approfondimento che hanno coinvolto scuole, famiglie e appassionati.

Palazzo Ducale, sede storica di grandi esposizioni temporanee a Genova, si conferma tra le istituzioni culturali più dinamiche della città. Il successo di questa mostra ha dato ulteriore impulso alle politiche di promozione artistica del Comune e ha contribuito a valorizzare non solo il pittore fiammingo ma anche il contesto genovese, evidenziando il ruolo della città nel Seicento come crocevia commerciale e culturale tra Nord e Sud Europa.

Anthony van Dyck a Genova

Anthony van Dyck, nato ad Anversa nel 1599, è stato tra i più importanti ritrattisti del suo tempo. Il periodo trascorso a Genova coincise con una fase particolarmente significativa della sua carriera; qui realizzò alcuni dei suoi più celebri ritratti di nobili famiglie locali, contribuendo all'evoluzione della pittura europea barocca. Sono opere emblematiche di questo legame il "Ritratto di Elena Grimaldi Cattaneo" e quello di "Gio. Carlo Doria", oggi conservati in importanti collezioni museali. La mostra ha permesso di riscoprire la vitalità degli scambi tra Genova e altre città europee nel Seicento, mettendo in luce come l'influenza di Van Dyck sia stata determinante per la nascita del ritratto aristocratico moderno.

La collaborazione fra istituzioni italiane e internazionali e il riscontro in termini di pubblico hanno sottolineato la capacità di Genova, e in particolare di Palazzo Ducale, di richiamare attenzione e visitatori attorno a figure di primo piano dell'arte mondiale come Anthony van Dyck.