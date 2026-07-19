Un successo straordinario ha accolto i Pooh la sera del 18 luglio a Villa Manin di Passariano, dove oltre cinquemila spettatori hanno celebrato i sessant’anni di carriera della storica band. L'evento, tappa friulana del tour 2026, ha rappresentato un momento clou dell'estate, riunendo fan di ogni età con grande partecipazione. La band ha espresso profonda gratitudine: “Sentire il calore di così tante persone dopo sessant’anni di musica è un’esperienza unica”. Il concerto ha offerto un viaggio attraverso la discografia del gruppo, proponendo brani iconici e successi della loro lunga storia musicale, consolidando Villa Manin quale polo musicale in Friuli Venezia Giulia.

Villa Manin: cornice d'eccezione per grandi eventi

La Villa Manin di Passariano, ex residenza dell’ultimo doge di Venezia Ludovico Manin, si conferma da anni un punto di riferimento per eventi culturali e musicali. I suoi ampi spazi e il pregio architettonico la rendono ideale per concerti e manifestazioni, accogliendo migliaia di persone, come per i Pooh. La scelta per la tappa friulana ha evidenziato la sua centralità per le grandi produzioni musicali. Per facilitare l'afflusso e la sicurezza, predisposti servizi speciali: navette dedicate e parcheggi. L’eccezionale partecipazione ha sottolineato l’apprezzamento per la location e l'efficienza organizzativa, rafforzando il suo ruolo culturale friulano.

I Pooh: sessant'anni di successi e impatto culturale

Nati nella prima metà degli anni Sessanta, i Pooh sono riconosciuti come una delle band più longeve e influenti della musica italiana, con numerosi album di successo e costante evoluzione artistica. Il tour del sessantesimo anniversario ha ripercorso le tappe salienti di una carriera leggendaria, con uno spettacolo celebrativo ricco di brani simbolo. Il concerto a Villa Manin ha rappresentato un significativo valore culturale e musicale, unendo una formazione storica a una cornice di grande fascino. L'evento ha attratto pubblico locale e da diverse regioni, consolidando la vocazione turistica e culturale di Passariano e del Friuli Venezia Giulia.