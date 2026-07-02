Debutta in prima assoluta venerdì 3 luglio alle 21 al Teatro Alighieri di Ravenna OperaPaese, il nuovo progetto del compositore e direttore Giorgio Battistelli, con testi e voce di Guido Barbieri. L’opera è concepita per valorizzare la manualità artigiana e la dimensione umana delle professioni tradizionali, trasformando il lavoro quotidiano in materia sonora e teatrale.

Numerosi artigiani del territorio ravennate sono coinvolti, grazie alla collaborazione di CNA e Confartigianato della provincia di Ravenna. Sul palcoscenico, insieme a loro, l’Icarus Ensemble, la Banda Musicale Cittadina di Ravenna diretta da Mauro Vergimigli, una trentina di coristi e cittadini comuni, tra cui una commessa di una boutique e un gelataio.

Battistelli ha spiegato che l’obiettivo è «rimettere al centro dell’opera d’arte l’umanità delle persone, valorizzando il lavoro degli artigiani e la dimensione della manualità, oggi sempre più rara e difficile da preservare». OperaPaese rappresenta l’evoluzione di Experimentum Mundi, opera del 1981, riprendendo l’intuizione di mettere in dialogo musicisti e artigiani. A oltre quarant’anni di distanza, Battistelli adatta questa visione ai territori. «La musica non viene portata dall’esterno: nasce dal territorio stesso», ha sottolineato, evidenziando il suo approccio site-specific, già sperimentato due anni fa con un’opera dedicata agli Appennini.

Arte, artigianato e memoria collettiva sul palco

Lo spettacolo è un incontro tra la grande cultura musicale e l’antropologia del lavoro manuale, una vera e propria “sinfonia di mestieri”. Vi partecipano trentacinque artigiani direttamente dalle loro botteghe, insieme a una trentina di coristi e cittadini. Tra i protagonisti figurano operai, carpentieri navali, bottai, ceramiste, scalpellini, falegnami, fabbri, arrotini, giocattolai, calzolai, sarte, restauratori, mugnai e le tradizionali sfogline, simbolo dell’identità romagnola.

Al centro simbolico di OperaPaese c’è la figura della “Vecchia del Paese”, interpretata da Mila Croci, novantaduenne sassofonista delle bande locali. Durante la performance, la signora Croci racconterà frammenti della sua vita, accompagnata dall’orchestra, creando un «momento di grande intensità».

L’opera mira a mantenere vivo e dinamico il legame tra mestieri, tradizione manuale e vita cittadina, evitando di relegarli a un ruolo statico da museo. Battistelli ha affermato: «Prendo un frammento di un paese e lo porto sul palcoscenico, con le persone che lo abitano e lo rendono vivo», aggiungendo che «ci si emoziona nel rivedere mestieri che oggi sono quasi scomparsi».

Il coinvolgimento diretto degli artigiani e la messa in scena di mestieri a rischio di scomparsa riflettono sulla conservazione dei saperi artigianali nell’era digitale e dell’intelligenza artificiale. OperaPaese offre una musica d'arte complessa e partecipativa, che accosta mondi culturalmente distanti come l’arte e il lavoro artigiano, valorizzando l’emozione e la manipolazione del suono.

I prossimi progetti di Giorgio Battistelli

Per i suoi futuri impegni, Giorgio Battistelli ha annunciato L’Avversario, opera tratta dall’omonimo romanzo di Emmanuel Carrère. Debutterà al Teatro Massimo di Palermo e sarà successivamente rappresentata al Teatro dell’Opera di Roma, con la regia di Roberto Andò. Il compositore ha inoltre anticipato un ulteriore progetto previsto per il 2028 in un importante teatro italiano.