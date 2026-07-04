Il 3 luglio 2026, il Teatro Alighieri di Ravenna ha ospitato la nuova versione di "OperaPaese" di Giorgio Battistelli, intitolata “OperaPaese Working Class per Ravenna”, evento clou del Ravenna Festival. Il compositore, insignito del Leone d’Oro alla carriera, ha coinvolto gli artigiani del territorio come protagonisti, affiancati da musicisti professionisti come l'IcarusEnsemble e la Banda Musicale Cittadina di Ravenna diretta da Mauro Vergimigli.

Tra le figure centrali, Mila Croci, novantaduenne sassofonista ravennate, ha incantato il pubblico nel ruolo della “Vecchia del Paese”, esibendosi con entusiasmo al sax e nella danza con “Blue Moon”.

Oltre trenta artigiani di CNA e Confartigianato, da sfogline a mosaicisti, hanno trasformato i loro utensili di lavoro in strumenti sonori. L'opera ha fuso musica d’ensemble, voci di un coro di cittadini e narrazioni inedite di Guido Barbieri, creando un crescendo di emozioni timbriche e ritmiche.

L'artigianato e la manualità al centro dell'opera

“OperaPaese” evolve dall’intuizione originale di Battistelli, "Experimentum Mundi" (1981), riadattata per valorizzare professionalità locali e manualità. Le narrazioni di Guido Barbieri hanno offerto uno spaccato vivido di storie personali, dalla mosaicista ispirata da San Vitale ai pasticceri per le nozze d’argento dei Muti. Battistelli ha evidenziato l'obiettivo di «rimettere al centro dell’opera d’arte l’umanità delle persone, valorizzando il lavoro degli artigiani e la dimensione della manualità, sempre più rara e difficile da preservare».

Il progetto, reso possibile da CNA Ravenna e Confartigianato, ha messo in luce la dignità dei mestieri, in linea con il tema del festival ispirato a Francesco d’Assisi e al valore del lavoro manuale.

Trionfo di comunità e tradizione

La serata si è conclusa con lunghe ovazioni per tutti gli artisti. Un momento culminante è stato l'ingresso di una banda in platea, che ha coinvolto il pubblico, celebrando l’unione tra musica, lavoro artigiano e comunità. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi artigiani, tra cui Claudia Bellini, Sauro Bernabei e Elisa Brighi, esempi della vitalità e creatività del settore ravennate. “OperaPaese” si conferma un potente veicolo di valorizzazione della tradizione artigiana e del legame identitario con il territorio, dimostrando come i mestieri possano dialogare con nuovi linguaggi culturali, mantenendo la loro autenticità.