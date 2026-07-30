Il festival Orizzonti Verticali torna a San Gimignano dal 30 luglio al 2 agosto per la sua quattordicesima edizione. L'evento si conferma appuntamento di rilievo nazionale per la scena contemporanea. La programmazione include 23 eventi – tra teatro, danza, musica, performance e installazioni – che dialogano con la struttura urbanistica medievale della città toscana.

Tra gli appuntamenti principali, il 31 luglio spicca la prima nazionale di "A voce nuda", recital per voce sola del soprano Monica Benvenuti. L’Accademia Musicale Chigiana presenterà un concerto con il violoncellista David Geringas e il pianista Ian Fountain, dedicato a Beethoven e Hans Werner Henze.

La Compagnia Krypton omaggerà Giancarlo Cauteruccio con l’installazione "Laboratorio per l’addestramento della luce" e la performance "Bodyscaping: Corpi di guerra", ispirata all’Otello. La danza contemporanea sarà presente con le prime nazionali di "Ex Tempore" e "Fioriture Autoritratte" della Compagnia Arearea.

Nuova fase e collaborazioni

Fondato nel 2013, Orizzonti Verticali ha consolidato un ruolo di primo piano nella promozione dei linguaggi performativi contemporanei, con vocazione multidisciplinare. L’edizione 2026 segna l’avvio di una nuova fase, con la conclusione della collaborazione con la Fondazione Fabbrica Europa. Nonostante le risorse ridotte, l’organizzazione garantisce continuità e qualità al progetto, sostenuto dall’Amministrazione comunale di San Gimignano e dalla Regione Toscana.

Importanti collaborazioni proseguono con Galleria Continua, Accademia Musicale Chigiana e Opera Laboratori. Il 31 luglio, i Musei Civici di San Gimignano offriranno un’apertura straordinaria serale, unendo spettacolo dal vivo ed esperienza museale. La sezione OV Off Sound, dedicata a nuovi linguaggi musicali e giovani generazioni, animerà la Rocca di Montestaffoli con concerti e dj set, promuovendo il dialogo intergenerazionale e la contaminazione artistica.

Espansione in Toscana e Via Francigena

Una novità di questa edizione è l'estensione della programmazione tra il 10 e il 22 agosto a Castiglione d’Orcia, sotto il titolo "Alba e Tramonto". L'obiettivo è avviare un festival diffuso in Toscana.

San Gimignano e Castiglione d’Orcia, entrambe Patrimonio Mondiale UNESCO, sono unite dalla storica Via Francigena, che da antica direttrice di pellegrinaggio rinasce come luogo di scambio e crescita culturale attraverso le arti contemporanee.

Il festival si chiude domenica 2 agosto con "Gli indistinti confini", produzione di Giardino Chiuso e Associazione Atopos ispirata alle Metamorfosi di Ovidio. Questo lavoro coreografico esplora temi di cambiamento e identità. Orizzonti Verticali si conferma così spazio di riflessione, incontro e sperimentazione, capace di rinvigorire il tessuto culturale dei territori, in un dialogo continuo tra storia, arte e contemporaneità.