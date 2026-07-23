La nuova produzione di Marche Teatro, intitolata 'Orlando, la commedia', si prepara a incantare il pubblico italiano con una rilettura scenica del celebre romanzo di Virginia Woolf. Attualmente in prova al Teatro delle Muse di Ancona, lo spettacolo, scritto e diretto da Giuseppe Dipasquale, promette di unire l'ironia britannica alla poesia visionaria dell'opera originale. Dopo il debutto al Festival Teatrale di Borgio Verezzi il 25 e 26 luglio, la tournée nazionale prenderà il via a novembre, toccando importanti città come Ancona, Milano, Trento, Roma, Catania, Prato e Palermo.

Dettagli della produzione e cast

La visione registica di Giuseppe Dipasquale mira a spogliare il romanzo di Woolf per esaltarne il ritmo scenico e la fluidità di genere, adattandolo con maestria al linguaggio teatrale contemporaneo. Le note di regia descrivono lo spettacolo come un 'atto visivo potente', capace di fondere estetica elisabettiana e urgenza contemporanea attraverso una metamorfosi a vista. Il cast principale vede protagonisti Viola Graziosi, Arturo Cirillo e David Coco, affiancati da Cesare Biondolillo, Irene Ciani, Ginevra Pisani e Giacomo Vigentini. La cura dei dettagli scenici è affidata ad Antonio Fiorentino per le scene, Stefania Cempini per i costumi e Camilla Montesi per i movimenti coreografici.

La colonna sonora include la 'Canzone del Cherubino', composta da Germano Mazzocchetti.

Il tema della metamorfosi e la tournée nazionale

Al centro della drammaturgia di 'Orlando, la commedia' si pone la metamorfosi del protagonista, che da uomo si trasforma in donna. Questo elemento diventa il perno narrativo per esplorare la libertà individuale e la sua costante lotta contro le convenzioni sociali di ogni epoca. La produzione è il risultato di una significativa collaborazione tra Marche Teatro, il Teatro Stabile di Catania e il Teatro Biondo Palermo, con il prezioso sostegno di SIAE. La vasta tournée nazionale includerà tappe prestigiose, tra cui il Teatro Politeama Pratese di Prato, dove lo spettacolo debutterà in Toscana nella stagione 2026/2027, intitolata 'A mente aperta'.

Qui, il pubblico potrà apprezzare le performance di Arturo Cirillo e Viola Graziosi.

L'inserimento di 'Orlando, la commedia' in un così ampio cartellone nazionale sottolinea l'importanza dell'iniziativa e la sua risonanza nel panorama culturale italiano. La stagione 2026/2027, in particolare, evidenzia una marcata attenzione verso i talenti femminili e una ricca varietà di proposte teatrali, confermando il dinamismo e la vitalità del settore.