L'artista svizzero Andreas Lüthi sarà insignito della cittadinanza onoraria di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, in riconoscimento del suo straordinario contributo alla comunità locale. Lüthi ha infatti trasformato l'antico carcere del paese nel Macal, un innovativo museo di arte contemporanea che ha rivitalizzato il patrimonio culturale del borgo. La solenne cerimonia di conferimento, presieduta dal sindaco Mario Simonelli, è fissata per lunedì 3 agosto.

Pittore e performer di 65 anni, Andreas Lüthi ha sviluppato un profondo legame con Orsara di Puglia diversi anni fa.

Durante le sue visite, ha avuto modo di conoscere la realtà locale e di esplorare gli ambienti dell'antico Palazzo De Paolis-Jamele, un edificio storico che, fino al 1996, aveva svolto la funzione di carcere. Affascinato dal potenziale del luogo, l'artista elvetico ha deciso di acquistare i locali, intraprendendo un meticoloso progetto di ristrutturazione. All'interno di questi spazi recuperati, ha poi allestito il Macal, un polo espositivo che oggi ospita decine di opere d'arte da lui stesso realizzate nel corso degli anni, affiancate da numerosi quadri di artisti provenienti da ogni parte del mondo.

Il riconoscimento del Comune e l'impatto culturale

Il sindaco Mario Simonelli ha espresso grande soddisfazione per l'imminente conferimento: “Siamo felici e onorati di poter conferire la cittadinanza onoraria ad Andreas Lüthi.

Con la realizzazione del suo progetto, ha dimostrato di amare profondamente il nostro paese, investendo con grande passione, fiducia e risorse economiche significative per creare un museo. Questo spazio non è solo un prezioso attrattore per Orsara, ma si è rivelato anche un fattore generativo cruciale per la crescita culturale della nostra intera comunità”.

Il Macal, acronimo di Museo di Arte Contemporanea Andreas Lüthi, è rapidamente diventato uno dei principali punti di riferimento culturali del territorio. La sua programmazione dinamica include mostre e iniziative che coinvolgono sia artisti locali che figure di spicco del panorama internazionale, contribuendo attivamente a valorizzare il ricco patrimonio storico e artistico del borgo.

La sua genesi, dalla riqualificazione degli spazi dell'ex carcere, ne sottolinea il valore come esempio virtuoso di recupero.

Il Palazzo De Paolis-Jamele: da carcere a centro d'arte

Il Palazzo De Paolis-Jamele, che oggi accoglie il Macal, è un simbolo della riqualificazione architettonica di Orsara di Puglia. Questo edificio storico, che ha servito come carcere fino al 1996, ha ritrovato nuova vita grazie all'intervento di Andreas Lüthi. L'accurato progetto di recupero ha permesso di trasformare le antiche celle in moderni e suggestivi spazi espositivi dedicati all'arte contemporanea. Il museo, ospitando un'ampia collezione che spazia dalle opere dell'artista svizzero a quelle di numerosi altri autori, offre un panorama artistico variegato e di respiro internazionale.

La metamorfosi dell'ex carcere in un vivace centro culturale rappresenta un esempio significativo di come il recupero del patrimonio architettonico possa non solo preservare la memoria storica, ma anche fungere da catalizzatore per la crescita culturale e l'attrattività turistica di Orsara di Puglia, proiettando il borgo in una dimensione più ampia e contemporanea.