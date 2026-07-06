Sabato 11 luglio, la Mole Antonelliana di Torino si prepara ad accogliere un'apertura serale straordinaria, frutto della collaborazione tra Club Silencio e il Museo Nazionale del Cinema. L'evento, intitolato “Una Notte al Museo Nazionale del Cinema”, prenderà il via dalle ore 19:15, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi in un ricco programma di mostre e attività esclusive all'interno della prestigiosa sede museale torinese.

Il fulcro della serata sarà la visita alla mostra temporanea “My name is Orson Welles”, un omaggio a uno dei più grandi innovatori del cinema del Novecento.

L'esposizione vanta oltre 400 opere, documenti e materiali inediti che svelano l'universo creativo del celebre regista di “Quarto potere”. A impreziosire l'esperienza, la performance musicale “Ombre Vive” di Tommaso Poggi. Questo progetto originale intreccia una voce d'autore con una traccia elettronica, sapientemente costruita anche con suoni provenienti dal mondo del cinema, creando un'esperienza site and event specific in pieno stile Club Silencio. La performance guiderà il pubblico attraverso un crescendo emozionale, dalla fissità della fotografia alle suggestive ombre di Welles, fino ai ritmi della musica house, in un dialogo continuo tra parola, suono e immagine.

Percorsi espositivi e attrazioni serali

Oltre all'immersione nelle esposizioni temporanee, i partecipanti avranno libero accesso al percorso permanente del museo, che ripercorre l'intera storia del cinema, dalle sue origini fino ai giorni nostri. Con oltre 760.000 visitatori registrati nel 2025, il Museo Nazionale del Cinema si conferma tra le istituzioni culturali più frequentate d'Italia. Una delle novità di questa edizione di “Una Notte al Museo” è l'inclusione della mostra “A schermo pieno. Eni nel cinema italiano”, curata da Sergio Toffetti. Questa esposizione offre un affascinante viaggio attraverso le stazioni di servizio Agip, così come sono state immortalate dal cinema italiano, raccontando l'evoluzione del paesaggio e la trasformazione degli stili di vita, dei sogni e dei bisogni individuali e collettivi.

A coronamento dell'esperienza, la serata offrirà l'emozione della salita notturna con l'ascensore panoramico della Mole Antonelliana, che condurrà i visitatori fino al suggestivo tempietto, situato a 85 metri di altezza. Per chi desidera un momento di relax, saranno disponibili anche le proposte del lounge bar.

Club Silencio: il format “Una Notte al Museo”

“Una Notte al Museo” rappresenta il format distintivo di Club Silencio, ideato per proporre aperture serali straordinarie di musei, edifici storici e istituti di cultura su tutto il territorio italiano. Il progetto, attivo con successo da oltre quattro anni, si distingue per la sua capacità di arricchire le tradizionali visite libere e guidate con momenti ricreativi innovativi.

Questi includono la presenza di un cocktail bar, un sottofondo musicale curato, coinvolgenti performance artistiche e originali attività di gamification. Ad oggi, l'iniziativa ha coinvolto più di 65 luoghi della cultura e ha accolto oltre 180.000 persone nelle città di Torino, Milano e Genova, consolidando la sua formula di successo.