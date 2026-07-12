Il programma “In Cammino tra arte e fede” torna su Rai 3 con otto nuovi appuntamenti, in onda ogni lunedì alle 15:10, dal 13 luglio al 31 agosto. Condotto da padre Enzo Fortunato e dalla giornalista Giulia Nannini, con la scrittura di Paola Miletich e la regia di Marco Capasso, la trasmissione invita a un viaggio tra memoria, spiritualità, arte e tradizioni italiane. L’edizione 2026 valorizza importanti siti religiosi e artistici, con tappe a Vietri sul Mare, l’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, la Linea Sacra di San Michele, i santuari della Sacra di San Michele in Val di Susa e del Monte Sant’Angelo sul Gargano.

Un episodio speciale sarà dedicato all’ottocentenario della morte di San Francesco d’Assisi. Altre puntate esploreranno Castel Gandolfo, San Giovanni Rotondo (sulle orme di Padre Pio), e Bari, simbolo dell’incontro tra Oriente e Occidente.

La trasmissione non è solo un approfondimento sulla spiritualità, ma un’opportunità per riscoprire luoghi meno noti d’Italia attraverso storie, opere e tradizioni radicate. “In Cammino tra arte e fede” unisce la narrazione religiosa alla valorizzazione del patrimonio artistico nazionale.

Tra luoghi di culto e patrimonio culturale

Il format si concentra sui principali siti di culto e cultura italiani. Nelle edizioni precedenti, le telecamere hanno visitato Padula, esplorando la Certosa di San Lorenzo, uno dei più importanti complessi monastici d’Europa, il Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte e il Convento di San Francesco.

Guide e rappresentanti locali, come la vicesindaca di Padula, hanno illustrato peculiarità e tradizioni, arricchendo la narrazione con approfondimenti autentici.

L’attenzione ai dettagli storici e il coinvolgimento delle comunità arricchiscono ogni puntata con testimonianze esclusive, favorendo la comprensione degli intrecci tra arte, fede e territorio. Questo approccio rende accessibile un patrimonio culturale spesso poco conosciuto e valorizzato, confermando l’obiettivo del programma: un racconto spirituale e un percorso nella storia e cultura d’Italia.