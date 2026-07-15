Dal 6 ottobre 2026 all’11 aprile 2027, il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospiterà una grande mostra dedicata a Keith Haring, figura iconica e tra le più riconoscibili del secondo Novecento. L’esposizione riunirà un corpus di oltre 140 opere e materiali, con prestiti eccezionali dalla Nakamura Keith Haring Collection, la più vasta raccolta mondiale dedicata all’artista, affiancati da importanti contributi pubblici e privati.

Il percorso espositivo ripercorre l’intera carriera artistica di Haring, dai suoi esordi a New York e dagli iconici Subway Drawings, fino ai suoi celebri poster politici, alle sculture, ai dipinti e alle opere finali che hanno segnato la sua produzione.

Organizzazione e protagonisti della mostra

L’iniziativa è curata da Kaoru Yanase, Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Zambianchi. La promozione è affidata a Roma Capitale, tramite l’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, e alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La coproduzione e organizzazione sono a cura della Sovrintendenza Capitolina e di MondoMostre, con il prezioso supporto di Zètema Progetto Cultura e la partecipazione di Fineco come premium partner.

Per la diffusione e la promozione, sono previste diverse strategie di comunicazione: dalla stampa e distribuzione capillare di flyer, depliant e locandine in tutta la capitale – inclusi Tourist Infopoints, musei, biblioteche, bookshop, istituti, università e accademie – a una campagna media con affissioni statiche e dinamiche. Sarà inoltre garantita una forte promozione sui canali web e social istituzionali, in particolare sul canale Facebook “CULTURE ROMA”.

Temi e legami italiani nell’arte di Haring

Il percorso espositivo si articola in nuclei tematici ben definiti: la strada e la metropolitana, l’impegno politico e sociale, il corpo e l’energia vitale, l’arte come linguaggio universale e la dimensione simbolica e spirituale. Una sezione di particolare interesse è dedicata al profondo legame tra Haring e l’Italia, un rapporto documentato attraverso opere e materiali specifici legati alle città di Napoli, Milano e Pisa.

In merito a questa significativa iniziativa, Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, ha espresso la sua soddisfazione: “Ospitare questa mostra è motivo di particolare soddisfazione”. Viene inoltre evidenziato che “il percorso scelto a Palazzo Braschi valorizzerà il materiale espositivo e rappresenterà un’occasione per tutte e tutti per confrontarsi con un artista che ha messo nella sua arte tutta la sua vita”.

Opportunità di sponsorizzazione e informazioni utili

La mostra su Keith Haring offre diverse opportunità di sponsorizzazione, suddivise in tipologie economica, tecnica e mista. I benefit per gli sponsor includono visibilità nella comunicazione e nel colophon della mostra, ringraziamenti nei comunicati stampa, l’inserimento del company profile nella cartella stampa, inviti all’inaugurazione e la possibilità di organizzare visite esclusive serali con apertura straordinaria del museo.

Per ottenere ulteriori informazioni e dettagli sulla mostra, nonché sulle modalità di sponsorizzazione, si invita a consultare il sito ufficiale del Museo di Roma.