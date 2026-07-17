La città di Palermo si prepara ad accogliere la sedicesima edizione del prestigioso festival internazionale Palermo Classica, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica che si terrà dal 25 luglio al 20 settembre 2026. L'evento animerà la capitale siciliana con un ricco calendario che prevede oltre 40 concerti e la partecipazione di più di 60 artisti internazionali, trasformando due delle sue location più storiche e suggestive – Palazzo Steri e l'Orto Botanico – in palcoscenici d'eccezione. La kermesse, realizzata in stretta collaborazione con l'Università di Palermo, si avvale della direzione artistica di Girolamo Salerno, promettendo un'esperienza culturale di alto livello.

Un cartellone ricco di eventi e star internazionali

Il programma di Palermo Classica 2026 si distingue per la sua varietà e per la presenza di nomi di spicco del panorama musicale mondiale. Tra gli appuntamenti più attesi, spicca l'opera "Il sogno di Scipione" di Wolfgang Amadeus Mozart, che vivrà la sua prima rappresentazione assoluta a Palermo nelle serate del 28 e 30 agosto, ospitata nella suggestiva cornice dell'Orto Botanico. Un momento di grande emozione sarà dedicato all'omaggio a Giuseppe Verdi, celebrato nel 125esimo anniversario della sua scomparsa, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua immensa produzione. La chiusura del festival sarà affidata all'innovativo spettacolo "Rock symphony, the show", che vedrà protagonista l'acclamato soprano Christine Allado in una performance che promette di unire generi e stili.

Il parterre di artisti include talenti come la direttrice d’orchestra Alessandra Pipitone, la virtuosa violinista Julia Smirnova, il soprano Miriam Battistelli, il direttore d’orchestra Roberto Beltran, il pianista Shio Okui, la chitarrista Ami Inoi e la pianista Gile Bae, tutti pronti a incantare il pubblico con le loro esibizioni.

L'importanza del Festival Palermo Classica è stata sottolineata da Massimo Midiri, rettore dell'Università di Palermo, che ha evidenziato il successo delle edizioni precedenti: "Lo scorso anno abbiamo registrato oltre 15 mila presenze – attraverso la musica gli spazi universitari diventano luoghi di incontro, divulgazione e partecipazione in piena coerenza con gli obiettivi della terza missione dell’ateneo".

Una visione condivisa dal direttore artistico Girolamo Salerno, che ha commentato la selezione del programma: "Per questa edizione abbiamo costruito un cartellone che mette insieme alcuni dei protagonisti più interessanti della scena internazionale perché siamo convinti che la cultura debba creare occasioni di scoperta", ribadendo l'impegno del festival nel proporre esperienze culturali sempre nuove e stimolanti.

Collaborazioni, sedi e accesso al Festival

Il Festival Palermo Classica non si limita ai soli concerti, ma si arricchisce di iniziative collaterali pensate per coinvolgere attivamente il pubblico e la comunità accademica. Sono infatti previsti incontri esclusivi con gli artisti, dedicati in particolare agli studenti, offrendo loro un'opportunità unica di approfondimento e confronto.

Un'importante collaborazione è stata stretta con la fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, che contribuirà al cartellone con appuntamenti speciali sotto la direzione artistica di Luca Luzzu. Le performance si terranno in due delle più affascinanti cornici della città: la Concert Hall e il Chiostro di Palazzo Steri Chiaromonte, situato in Piazza Marina 59, e l'Orto Botanico di Palermo, con ingresso da via Lincoln 2. Per consultare il programma dettagliato e per l'acquisto dei biglietti, il pubblico può fare riferimento al sito ufficiale del festival, dove sono disponibili anche tutte le informazioni utili e i contatti per qualsiasi esigenza.