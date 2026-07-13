A Palermo, il Festino di Santa Rosalia ha preso il via, inaugurando le celebrazioni in onore della patrona. L'apertura è stata segnata da una suggestiva rappresentazione storica in piazza Bologni, che ha narrato il drammatico arrivo della peste nel capoluogo siciliano. L'evento, che ha richiamato numerosi cittadini e turisti, ha dato il via agli appuntamenti dedicati alla 'Santuzza'. La manifestazione inaugurale ha coinvolto attori e figuranti, i quali, tramite una rievocazione intensa, hanno illustrato il periodo in cui l'epidemia colpì Palermo, un momento cruciale che, secondo la tradizione, precedette il miracolo attribuito a Santa Rosalia, liberatrice della città dal flagello.

La rievocazione storica: il dramma della peste in piazza Bologni

Per l'occasione, piazza Bologni si è trasformata in un autentico palcoscenico a cielo aperto, ricreando i momenti più drammatici legati all'irruzione della peste. Gli organizzatori hanno scelto di dedicare la fase iniziale del Festino a questo episodio storico, fondamentale per comprendere il profondo legame tra Palermo e la sua patrona. La narrazione ha catturato il pubblico, ricostruendo le scene di vita quotidiana dell'epoca e descrivendo con realismo le difficoltà e sofferenze affrontate dalla popolazione palermitana durante l'epidemia. Un racconto che ha reso tangibile il ricordo di un passato doloroso e di una fede incrollabile.

Il profondo significato del Festino e il culto di Santa Rosalia

Il Festino di Santa Rosalia si conferma, anno dopo anno, come uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dalla comunità palermitana, un momento di devozione e rievocazione storica. Questa manifestazione celebra e rievoca annualmente il miracolo attribuito a Santa Rosalia, che, secondo l'antica tradizione, intervenne per liberare Palermo dalla peste. La decisione di inaugurare l'edizione con il racconto dell'arrivo della malattia intende sottolineare il valore storico e religioso di questa secolare celebrazione. Tale scelta mira a rafforzare la consapevolezza delle radici profonde che legano la città alla sua 'Santuzza'. Nei giorni successivi, il programma del Festino prevede numerosi eventi, che culmineranno nell'attesissima e solenne processione tradizionale, momento clou delle festività in cui la devozione popolare raggiunge il suo apice.