A Palermo è stato inaugurato il murale "Rosso Assoluto", opera dell'artista Andrea Buglisi dedicata a Padre Pino Puglisi. L'iniziativa, presentata nella mattinata odierna dalla Fondazione Federico II in collaborazione con la parrocchia di San Gaetano e il Centro Padre Nostro, celebra il sacerdote. Il murale raffigura Padre Puglisi a ventisette anni ed è collocato sulla facciata di un palazzo in via Brancaccio 170, nel quartiere Brancaccio, rivolto verso la parrocchia di San Gaetano, simbolo del suo impegno.

L'inaugurazione e le presenze istituzionali

La cerimonia ha visto significativa partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure locali. Tra i presenti: gli assessori del Comune di Palermo Mimma Calabrò e Fabrizio Ferrandelli, Giuseppe Federico (presidente della seconda circoscrizione), Maurizio Artale (presidente del Centro Accoglienza Padre Nostro) e don Sergio Ciresi (parroco di San Gaetano - Maria SS. del Divino Amore). L'opera si inserisce nel progetto "Le strade da seguire", promosso dalla Fondazione Federico II per diffondere arte e legalità in Sicilia, offrendo ai giovani modelli positivi.

"Le strade da seguire": arte, legalità e riqualificazione

La Fondazione Federico II, ente culturale impegnato nella valorizzazione del patrimonio culturale siciliano, promuove "Le strade da seguire".

Attraverso iniziative di arte pubblica come questo murale, la Fondazione mira a diffondere la cultura della legalità, coinvolgendo la comunità locale e le nuove generazioni. Il progetto utilizza l'arte come strumento di educazione civica e di promozione di valori condivisi, contribuendo al recupero e alla riqualificazione di aree urbane significative, come il quartiere Brancaccio, trasformandole in spazi di memoria e ispirazione.

Questa iniziativa è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, uniti nel valorizzare la memoria di figure simboliche come Padre Pino Puglisi. Il suo impegno e la sua dedizione hanno lasciato un segno indelebile nella storia di Palermo e dell'intera Sicilia. Il murale "Rosso Assoluto" è un monito e simbolo dell'importanza di percorrere le "strade da seguire", quelle della legalità, della cultura e del rispetto, per le future generazioni.