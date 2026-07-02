Pamaf Retail, società controllata dalla holding Pamaf di Antonio Bernardo, ha ufficializzato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Original Marines. L'operazione, che coinvolge uno dei principali marchi italiani nell'abbigliamento per bambini e ragazzi, si inserisce in un ambizioso piano di rilancio. Mira a ottimizzare la struttura del business e rafforzare la presenza commerciale del brand, nazionale e internazionale. La rete di Original Marines conta oltre cinquecento punti vendita e 1.700 dipendenti.

I soci uscenti hanno evidenziato che "Original Marines è un brand con radici solide, un patrimonio di fiducia straordinario costruito in oltre trent’anni di storia e una rete commerciale di eccellenza".

L’ingresso di Pamaf, partner solido con chiara visione retail, è il presupposto per "guardare al futuro con rinnovata ambizione, forti di un progetto industriale di lungo termine". L'annuncio, da Milano il 2 luglio 2026, segna una nuova fase per Original Marines, all'insegna di continuità e crescita in mercati competitivi.

Le garanzie per il marchio e i dipendenti

L'operazione è stata monitorata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Il Ministero ha sottolineato che l'accordo prevede il mantenimento del brand Original Marines, della rete di punti vendita e dei livelli occupazionali per i 1.700 lavoratori, tra personale dei negozi e addetti alle strutture aziendali. Il ministro Adolfo Urso ha definito l’operazione "significativa per il rilancio dell’azienda e per la tutela dei lavoratori coinvolti, che salvaguarda un marchio storico del Made in Italy".

Il rilancio si inserisce negli oltre quaranta accordi industriali già raggiunti dal Ministero, che hanno ridotto le crisi industriali nazionali aperte.

L'azione del Ministero mira a salvaguardare e rilanciare asset strategici del sistema produttivo nazionale, promuovendo soluzioni industriali che assicurino continuità operativa e nuove prospettive di sviluppo. Nel contesto del retail italiano, Original Marines emerge come esempio di transizione verso modelli di gestione solidi e orientati al futuro.

Pamaf: strategie industriali e acquisizioni precedenti

Pamaf è una holding imprenditoriale con sede a Napoli, attiva nel settore delle partecipazioni industriali e commerciali. Guidata da Antonio Bernardo, la società persegue strategie di investimento e sviluppo a lungo periodo nel retail di grandi dimensioni.

Tra le operazioni più recenti figura l’acquisizione del 100% dello storico marchio Kasanova, specializzato in articoli per la casa. Pamaf si posiziona tra le realtà imprenditoriali del Sud Italia impegnate nel rilancio di aziende storiche nazionali, mantenendo marchi, catene distributive e livelli occupazionali. In passato, Pamaf ha avuto legami con altre realtà del settore, come Piazza Italia.

Con oltre trent’anni di storia, Original Marines ha costruito una rete commerciale capillare e un solido patrimonio di fiducia presso le famiglie italiane. Il consolidamento in una holding strutturata come Pamaf apre a nuove prospettive di sviluppo, nella distribuzione nazionale e nell'espansione sui mercati internazionali.