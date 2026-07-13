Paola Macchi è la nuova direttrice generale del Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. La nomina è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maxxi, secondo il nuovo Statuto (in vigore dal 15 giugno scorso) e su designazione del ministro della Cultura. Macchi, già segretaria generale, assume ora la guida operativa dell'istituzione.

La nomina e il commento del Ministro

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha espresso congratulazioni a Paola Macchi, augurandole buon lavoro. Giuli ha evidenziato come la sua esperienza sia garanzia per l'attuazione del modello organizzativo introdotto dallo Statuto, rafforzando il ruolo del Maxxi come punto di riferimento per l'arte, l'architettura e la creatività contemporanea.

Ha ringraziato il presidente Emanuela Bruni e il Consiglio di Amministrazione per aver avviato una nuova fase della Fondazione, nel segno della continuità e della valorizzazione di una delle maggiori istituzioni culturali italiane.

Il nuovo Statuto e il ruolo direttivo

La nomina di Paola Macchi segna l'avvio operativo del rinnovato modello organizzativo previsto dal nuovo Statuto della Fondazione Maxxi. Questo Statuto introduce la figura del direttore generale, cui è affidata, con mandato quinquennale, la gestione operativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione. Mira a rafforzare la struttura gestionale e a garantire maggiore efficienza nelle strategie culturali e amministrative del museo.

Maxxi: missione e identità

Il Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo e fondazione istituita dal Ministero della Cultura, è un punto di riferimento per l'arte, l'architettura e la creatività contemporanea in Italia. La sua missione è promuovere ricerca e sperimentazione artistica, valorizzando il patrimonio contemporaneo con mostre, eventi e formazione.