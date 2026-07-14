Il 16 luglio 2026, la suggestiva Cavea sul tetto del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sarà il palcoscenico di un evento musicale di grande risonanza, che promette di unire in un dialogo affascinante due universi sonori apparentemente distanti: il jazz e l’opera lirica. Protagonista indiscusso di questa serata speciale sarà Paolo Fresu, uno dei più celebri e apprezzati trombettisti del panorama jazzistico internazionale, che presenterà al pubblico una sua originale e contemporanea rilettura de “La bohème” di Giacomo Puccini.

L'artista sardo non sarà solo in questa audace esplorazione musicale.

Ad accompagnare Fresu ci sarà il suo fidato Devil Quartet, una formazione di grande talento composta da Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria. Questo ensemble jazzistico di alto livello si esibirà in un interplay dinamico e coinvolgente con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. La direzione dell’Orchestra e gli arrangiamenti del concerto sono stati affidati al maestro Paolo Silvestri, che ha saputo creare un ponte sonoro tra la ricchezza orchestrale pucciniana e le sfumature improvvisative del jazz.

Un ponte sonoro tra tradizione e innovazione

Il programma del concerto è stato attentamente concepito per offrire un’esperienza unica, proponendo una selezione dei momenti più iconici e amati dell’opera pucciniana.

Il pubblico potrà riascoltare celebri arie e passaggi come “Oh! Sventata!”, la struggente “Che gelida manina”, la delicata “Mi chiamano Mimì”, la vivace “Quando me’n vo’” e il toccante finale “Sono andati? Fingevo di dormire”. Questi brani, pur mantenendo intatta l’essenza originaria e la forza emotiva della partitura di Puccini, verranno completamente reinterpretati attraverso il linguaggio innovativo del jazz. L’evento si distinguerà per il suo equilibrio magistrale tra la libertà dell’improvvisazione jazzistica e la precisione della scrittura orchestrale, offrendo nuove prospettive su un capolavoro senza tempo.

Il Maggio Musicale Fiorentino: eccellenza culturale

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si conferma ancora una volta come una delle istituzioni musicali e culturali più prestigiose e significative d’Italia.

Fondato nel lontano 1933, il Maggio è rinomato per ospitare annualmente un festival di risonanza internazionale e per proporre una programmazione artistica estremamente variegata, che spazia con maestria dall’opera lirica alla musica sinfonica e contemporanea. La Cavea, lo spazio all’aperto situato sul tetto della moderna struttura, è stata specificamente ideata per regalare al pubblico esperienze musicali indimenticabili in un contesto architettonico suggestivo e all’avanguardia, capace di esaltare ogni performance.

Questa iniziativa, in programma il 16 luglio 2026, si inserisce perfettamente nel ricco calendario delle attività estive promosse dalla Fondazione. L'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare la contaminazione tra generi musicali e di coinvolgere artisti di fama internazionale, capaci di attrarre un pubblico ampio e diversificato.

Il concerto di Paolo Fresu e del Devil Quartet con l’Orchestra del Maggio rappresenta, dunque, un’imperdibile occasione per riscoprire un classico intramontabile del repertorio operistico italiano in una veste completamente inedita, frutto di un coraggioso e riuscito incontro tra la grande tradizione e la più stimolante innovazione musicale.