Il giornalista e scrittore di fama, Paolo Mieli, è stato insignito del prestigioso Premio Alassio per l'informazione culturale. La cerimonia di consegna si è svolta il 26 luglio 2026 ad Alassio, in Liguria, nell'ambito della seconda edizione del festival Ligyes. Questo importante riconoscimento sottolinea il ruolo cruciale dell'informazione nella promozione della cultura e consolida la posizione del festival come appuntamento di rilievo nel panorama letterario e culturale ligure, attirando numerosi protagonisti della scena nazionale.

La giuria del Premio Alassio, sotto la presidenza di Stefano Zecchi, ha motivato la sua scelta riconoscendo a Mieli un contributo eccezionale alla diffusione della cultura, espresso attraverso la sua vasta attività giornalistica, saggistica e televisiva.

Durante la premiazione, Mieli ha ribadito l'importanza vitale dell'informazione culturale per la società, affermando che essa «permette di comprendere il presente attraverso il passato». L'istituzione stessa del Premio Alassio per l'informazione culturale mira a valorizzare il ruolo insostituibile dei professionisti del settore nel promuovere la conoscenza e una riflessione critica sui variegati temi culturali.

Il festival Ligyes: un appuntamento per la cultura

Il festival Ligyes, che si tiene nella suggestiva cornice di Alassio, si è rapidamente imposto come uno degli eventi letterari più attesi dell'intera regione ligure. Già alla sua seconda edizione, la manifestazione ha dimostrato una notevole capacità di attrarre un pubblico eterogeneo, composto da scrittori, giornalisti, docenti universitari e un vasto numero di appassionati di libri e cultura.

Il programma del festival è ricco di incontri, dibattiti stimolanti e preziosi momenti di confronto diretto tra il pubblico e i principali protagonisti delle lettere italiane. La decisione di assegnare il Premio Alassio proprio all'interno di Ligyes evidenzia chiaramente l'intento degli organizzatori di porre l'accento non solo sulla scrittura creativa, ma anche sull'importanza fondamentale del racconto e della riflessione culturale.

Durante le giornate del festival, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di prendere parte a un'ampia gamma di iniziative. Tra queste, spiccano le presentazioni di nuovi libri, i coinvolgenti dialoghi con gli autori e le approfondite tavole rotonde dedicate ai temi più rilevanti dell'attualità culturale.

L'evento si inserisce con coerenza nella consolidata tradizione delle manifestazioni letterarie liguri, distinguendosi per l'attenzione particolare rivolta all'informazione e al dialogo culturale, un aspetto ulteriormente rafforzato dalla selezione dei premiati in questa edizione.

La storia del Premio Alassio per l'informazione culturale

Il Premio Alassio per l'informazione culturale è stato istituito con l'ambizioso obiettivo di celebrare quelle figure che si distinguono per l'eccellenza nella divulgazione, nella ricerca storica e nella capacità di stimolare un dibattito costruttivo su questioni culturali di grande rilevanza. Nel panorama dei riconoscimenti italiani, questo premio si inserisce in una lunga e prestigiosa tradizione del Comune di Alassio, da anni promotore attivo di numerose iniziative di carattere letterario e culturale.

Tra queste, si annoverano altri importanti riconoscimenti come il celebre «Premio Alassio Centolibri – Un Autore per l’Europa».

La specifica dedicazione di questa sezione del premio all'informazione culturale riflette un interesse sempre più marcato verso una comunicazione approfondita, affidabile e capace di accendere la curiosità del pubblico su temi fondamentali come la storia, l'arte, la letteratura e le scienze umane. Il festival Ligyes, in questo contesto, offre una piattaforma ideale per riflettere sull'importanza cruciale della mediazione intellettuale e del giornalismo culturale nel panorama contemporaneo, rafforzando ulteriormente il ruolo di Alassio come vivace centro di incontro e confronto culturale.