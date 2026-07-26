Paolo Mieli, stimato giornalista, storico, saggista e autore televisivo, è stato insignito del prestigioso Premio Alassio per l'Informazione Culturale, giunto alla sua ventesima edizione. La cerimonia si è tenuta sabato 25 luglio 2026, in una gremita piazza Partigiani ad Alassio, nell'ambito del Festival Ligyes. L'evento, promosso dal Comune di Alassio con il patrocinio della Regione Liguria e organizzato tramite la società partecipata Gesco, ha richiamato un numeroso pubblico e le principali istituzioni cittadine.

Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che ha letto la motivazione della Giuria tecnica.

Quest'ultima, presieduta da Giulio Anselmi e composta dal vicepresidente Franco Manzitti e dal giurato Antonio Ricci, ha sottolineato come il premio a Mieli sia «meritatissimo, conquistato su più terreni: il giornalismo, che lo ha portato alla direzione del Corriere della Sera, la storia, vera passione di Mieli, espressa in articoli, libri e conduzione di trasmissioni televisive. Sempre con intelligenza e attenta osservazione della realtà».

Il riconoscimento e la carriera di Paolo Mieli

Il Premio Alassio per l'Informazione Culturale celebra personalità che si sono distinte per il loro significativo contributo alla diffusione della conoscenza e alla crescita del dibattito culturale in Italia. Paolo Mieli, nato a Milano nel 1949, è una figura autorevole del panorama giornalistico e culturale nazionale, avendo diretto testate di rilievo come La Stampa e il Corriere della Sera.

La sua lunga carriera è stata caratterizzata da un rigoroso approccio all'analisi, una profonda passione per la storia e una notevole capacità divulgativa, elementi che lo hanno reso un punto di riferimento per il grande pubblico attraverso libri, articoli e programmi televisivi di successo.

Durante la serata, Angela Berrino, in rappresentanza della Fondazione Berrino, ha raccolto la firma di Mieli per il celebre Muretto di Alassio, un simbolo iconico della città e della sua storia culturale, destinata a entrare a far parte della prestigiosa collezione di piastrelle autografate.

Le riflessioni di Mieli: storia, pace e futuro

Intervistato da Christian Floris, Mieli ha offerto al pubblico importanti riflessioni sui grandi conflitti storici e sulle pandemie che li hanno spesso accompagnati.

Ha invitato a guardare al futuro con fiducia, un ottimismo che, come ha spiegato, non nasce da un atteggiamento ingenuamente positivo, ma dalla profonda conoscenza della storia. Questa, infatti, insegna come «l'umanità abbia sempre saputo rialzarsi, realizzare grandi progressi e compiere passi decisivi anche, e soprattutto, dopo le prove più dure».

Questi temi sono centrali anche nel suo più recente volume, «Il prezzo della pace» (Rizzoli), in cui Mieli analizza i complessi meccanismi della pacificazione dopo i conflitti, tracciando un percorso che dalla storia antica giunge alle vicende contemporanee. Il saggio conclusivo del libro è dedicato a Renzo De Felice, suo maestro, che gli ha insegnato a «diffidare delle 'verità rivelate', a mettere in discussione la versione ufficiale degli accadimenti passati».

Il programma del Festival Ligyes 2026 è stato arricchito dagli interventi della critica d’arte Francesca Bogliolo e del professor Bruno Schivo, che hanno offerto approfondimenti sul patrimonio culturale e la storia di Alassio. Le splendide Pinacoteche cittadine, tra cui la Richard West Memorial Gallery e la Pinacoteca Carlo Levi, rimarranno aperte al pubblico per tutta l’estate con orari dedicati. La grafica dell’edizione 2026 del Festival, ideata da Luca Porru, rende omaggio alle celebri opere pittoriche di Carlo Levi, figura centrale nell'identità visiva dell'evento.