Paride Vitale torna a esplorare la sua amata terra con il nuovo libro "Ancora d’amore e d’Abruzzo" (Cairo, 288 pagine, 19 euro), in uscita il prossimo 4 agosto, giorno del suo compleanno. L'opera, che segue il successo di "D’amore e d’Abruzzo", invita i lettori a un viaggio inedito tra gli angoli più reconditi della regione, intessendo ricordi personali, curiosità affascinanti e preziosi suggerimenti per viverne l'autenticità.

Un itinerario tra paesaggi, storia e tradizioni abruzzesi

Ogni capitolo del volume si configura come una tappa sorprendente di questo percorso.

Vitale guida il lettore dalla Marsica, descritta con la sua essenza aspra e genuina, fino alle città intrise di storia come Chieti. Il viaggio prosegue lungo la costa e nell'entroterra teramano, punteggiato da borghi arroccati e silenziosi. Tra le narrazioni, emerge il ricordo del 1969, quando il Centro Spaziale del Fucino permise a tutta Europa di seguire l'allunaggio dell'Apollo 11. A Campli, l'autore svela l'esistenza di una scala santa che concede l'indulgenza, simile a quella di San Giovanni in Laterano, ma caratterizzata da una minore affluenza turistica.

L'anima poliedrica dell'Abruzzo: tra aneddoti e "mappe sentimentali"

Attraverso un sapiente intreccio di aneddoti personali, ricorrenze significative, tradizioni enogastronomiche e storie locali, il libro rivela la doppia anima dell'Abruzzo: sacra e profana, antica e contemporanea, familiare e imprevedibile.

Con il suo stile coinvolgente e la sottile ironia che lo contraddistingue, Vitale propone itinerari arricchiti da "mappe sentimentali". Questi percorsi invitano a esplorare le strade senza fretta, ad ascoltare le voci del territorio, a gustare i sapori autentici e a custodire panorami mozzafiato. Il volume si configura come un vero e proprio invito a lasciarsi guidare, a perdersi e a ritrovarsi in una regione capace di stupire pagina dopo pagina.

"Ancora d’amore e d’Abruzzo", disponibile dal 4 agosto, giorno del compleanno dell'autore, offre un'esperienza immersiva pensata sia per chi crede di conoscere già l'Abruzzo, sia per chi è pronto a innamorarsene per la prima volta.