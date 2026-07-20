Pordenone si impegna a diventare un riferimento nazionale per la cultura della parità entro il 2027, un obiettivo strategico nel percorso che la vede candidata a Capitale italiana della cultura. La città friulana intende consolidare il proprio ruolo nella comunicazione e nel contrasto agli stereotipi di genere, basandosi sulla Carta di Pordenone. Questo protocollo, promosso nel 2015 dal Comune, dall'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e da Assostampa, definisce linee guida per una corretta rappresentazione di genere nei media.

Il biennio 2026-2027 sarà caratterizzato da un'intensa programmazione, con iniziative di respiro nazionale e nuove collaborazioni.

L'obiettivo è creare una rete sinergica tra istituzioni, professionisti, associazioni e cittadini per promuovere attivamente la parità di genere. Un appuntamento di spicco sarà il Festival della Parità, che Pordenone ospiterà nel 2027 in partnership con Anci. Come prima azione concreta, è stata commissionata a Ires Fvg una rilevazione per raccogliere i pareri degli aderenti sui mutamenti nella comunicazione e individuare possibili aggiornamenti della Carta di Pordenone rispetto alla sua formulazione originaria.

Eventi e iniziative per la parità

Il calendario degli eventi prevede un importante appuntamento pubblico per domenica 13 settembre al Teatro Verdi. Durante la serata, si terrà la consegna dell’Airone di Carta e la premiazione 2026 all’associazione Giulia giornaliste.

Questa realtà è da tempo impegnata nella lotta agli stereotipi, alle discriminazioni e ai cosiddetti “soffitti di cristallo” che ancora persistono nel mondo dell’informazione. La serata sarà arricchita da un concerto di Marina Rei. Il programma del 2027 si amplierà con incontri dedicati a temi cruciali come il ruolo del mondo maschile nel raggiungimento della parità, l'impatto dei linguaggi digitali e le sfide poste dall’intelligenza artificiale in questo contesto. Il percorso si concluderà con la mostra “Una vita da scienziata”, ideata da Fondazione Bracco e allestita al Museo civico di Storia naturale Silvia Zenari, che esporrà i ritratti di scienziate italiane realizzati dal fotografo Gerald Bruneau per il progetto #100esperte.

Il concorso nazionale "PARI" e la sensibilizzazione

Nel quadro delle iniziative volte a sostenere il percorso di Pordenone verso il 2027, si inserisce anche il concorso nazionale "PARI né schiave né oggetti: solo donne". Promosso dal Comune di Pordenone, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, dei comuni dell’area vasta del pordenonese, ANCI FVG e numerosi partner, il concorso è stato indetto a dicembre 2025. La sua finalità è stimolare la creazione di idee e prodotti multimediali innovativi, da utilizzare sia nel 2026 che nel 2027, anno della Capitale Italiana della Cultura. L'obiettivo primario è sensibilizzare efficacemente la comunità, con un focus particolare sulle giovani generazioni, riguardo al fenomeno della violenza sulle donne, nelle sue molteplici declinazioni, e all’importanza di promuovere relazioni e rapporti rispettosi e paritari tra donne e uomini in ogni ambito.

La seconda edizione ha visto una notevole partecipazione, con ben 117 opere presentate da diverse città italiane, realizzate da alunni, studenti, cittadini, associazioni e imprese. La cerimonia di premiazione è fissata per mercoledì 3 giugno 2026 e si terrà presso Palazzo Badini, nella sala Ellero.