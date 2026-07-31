L’Università Parthenope di Napoli compie un ulteriore passo avanti nella sua strategia di espansione globale, arricchendo la propria offerta formativa internazionale. A partire dal prossimo settembre, prenderanno il via i corsi di laurea congiunti sviluppati in stretta collaborazione con la Shandong University of Technology in Cina. Questa iniziativa rappresenta una significativa sinergia accademica che coinvolgerà direttamente studenti e docenti di entrambe le prestigiose istituzioni.

Il programma di Double Degree si focalizza su aree disciplinari strategiche, includendo i corsi di Economia e Commercio, Ingegneria Civile, Ingegneria delle telecomunicazioni e Informatica.

L’interesse per questa proposta è già tangibile, con ben 480 studenti cinesi che hanno aderito all’iniziativa, pronti a intraprendere un percorso formativo innovativo.

Un aspetto fondamentale del progetto prevede l’impegno di numerosi docenti italiani, che saranno in missione presso l’ateneo cinese. Qui, l’Università Parthenope dispone di una propria sede, un elemento chiave per facilitare lo scambio culturale e accademico. Questo ambizioso programma si inserisce pienamente nel quadro delle scelte di crescita internazionale dell’Ateneo napoletano, che mira a consolidare e ampliare la propria rete di collaborazioni, con l’obiettivo di attivare ulteriori accordi con altre importanti università cinesi, sia nell’ambito della didattica che della ricerca scientifica.

Il Programma Double Degree e i Corsi di Studio

I corsi di laurea congiunti, frutto della partnership tra l’Università Parthenope e la Shandong University of Technology, sono stati attentamente strutturati per offrire agli studenti un percorso formativo realmente integrato. Questo prevede periodi di studio e approfondimento sia in Italia che in Cina, garantendo un’esperienza accademica completa e multiculturale. L’obiettivo primario è fornire una preparazione di eccellenza, capace di rispondere efficacemente alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più globale e interconnesso.

La partecipazione attiva di docenti italiani, che svolgeranno attività didattica direttamente presso la sede cinese dell’Ateneo, è cruciale.

Questo non solo assicura la qualità dell’insegnamento, ma contribuisce anche in maniera significativa allo scambio culturale e accademico tra i due paesi, arricchendo il bagaglio formativo degli studenti e promuovendo una comprensione reciproca più profonda.

La Visione Internazionale dell'Università Parthenope

L’Università degli Studi di Napoli Parthenope, con una storia che affonda le radici nella sua fondazione nel 1919, ha dimostrato nel tempo una costante evoluzione, ampliando progressivamente la propria offerta formativa e rafforzando la sua rete di collaborazioni internazionali. L’Ateneo si distingue per il suo impegno nella promozione di programmi di scambio e accordi di doppio titolo con università estere, ponendo una particolare attenzione ai mercati emergenti e alle aree di interesse strategico, come il continente asiatico.

La presenza di una sede dedicata presso la Shandong University of Technology rappresenta un tassello di fondamentale importanza nella più ampia strategia di internazionalizzazione dell’Università Parthenope. Attraverso queste iniziative, l’Ateneo napoletano mira a rafforzare ulteriormente la cooperazione accademica e scientifica su scala globale, consolidando il proprio ruolo come attore chiave nel panorama dell’istruzione superiore internazionale.