Lunedì 13 luglio 2026, alle ore 21:30, lo stadio Gran Sasso d’Italia‑Italo Acconcia dell’Aquila ospiterà la trentacinquesima edizione della Partita del Cuore. L'evento benefico vedrà sfidarsi la Nazionale Cantanti, con il neo-capitano Sal Da Vinci, e la Nazionale Politici, guidata dal mister Roberto Mancini e con Pierluigi Biondi come capitano. La serata sarà trasmessa in diretta su Rai1 e Rai Radio 2, con streaming disponibile su RaiNews.it e on demand su RaiPlay. La conduzione televisiva è affidata a Eleonora Daniele.

La manifestazione, parte integrante del programma ufficiale "L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026", si propone di raccogliere fondi per due importanti cause: l'emergenza causata dal sisma in Venezuela e il sostegno a progetti dedicati ai giovani nel territorio aquilano.

L'incasso dei biglietti dello stadio sarà devoluto per il 40% alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza venezuelana e per il 60% alla Fondazione Ausilia per iniziative giovanili all'Aquila. Le donazioni tramite il numero solidale SMS 45595, già attivo, saranno interamente destinate alla popolazione venezuelana, gestite da Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF.

Tra i protagonisti in campo per la Nazionale Cantanti figurano il mister Ubaldo Pantani, gli attaccanti Il Tre e Moreno, e altri artisti come Eddie Brock, Paolo Vallesi, Pierdavide Carone e TonyPitony. Gian Luca Pecchini, direttore generale della Nazionale Cantanti, ha confermato la preparazione delle magliette anche per Ivana Spagna e Claudia Gerini, quest'ultima ambasciatrice della Croce Rossa, con l'auspicio che possa scendere in campo.

La Nazionale Politici, sotto la guida di Roberto Mancini, vedrà la partecipazione di Matteo Renzi, Gianmarco Mazzi, Luca Ciriani, Alessandro Cattaneo, Giorgio Mulè, Anna Ascani, Laura Ravetto, Iacopo Morrone e Alessandro Morelli. Maurizio Gasparri ricoprirà il ruolo di team manager. Tra gli altri partecipanti sono attesi Francesco Boccia, Marco Furfaro, Francesco Emilio Borrelli e i giornalisti Massimo Giletti e Salvo Sottile. Per il calcio d’inizio è prevista anche la presenza del presidente FIGC, Giovanni Malagò.

Solidarietà per l'emergenza in Venezuela

L'edizione 2026 della Partita del Cuore pone un'attenzione particolare alla grave situazione in Venezuela, colpita da un recente sisma. Le stime indicano oltre 3.500 morti, più di 16.000 feriti e decine di migliaia di dispersi.

L'intervento della Croce Rossa è costante in una crisi che presenta anche rischi epidemiologici e di criminalità. La campagna di raccolta fondi, attraverso la biglietteria e il numero SMS 45595, mira a supportare la popolazione venezuelana. UNHCR e UNICEF hanno evidenziato la necessità di protezione per quasi un milione di bambini che, a seguito del terremoto, si trovano spesso soli e vivono in strada.

La scelta di destinare parte dei fondi all'emergenza venezuelana è anche un gesto di reciprocità, ricordando la solidarietà ricevuta dall'Aquila dopo il terremoto del 2009. Questo legame rafforza l'impegno della comunità aquilana nel sostenere altre popolazioni in difficoltà.

L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: un evento di valore

La Partita del Cuore si inserisce tra gli appuntamenti di spicco del calendario di "L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026". L'iniziativa è realizzata con il supporto del Comune dell’Aquila, della Regione Abruzzo e la partecipazione della società calcistica L’Aquila 1927 come partner. Oltre all'incontro sportivo, la serata offrirà momenti di spettacolo e musica, con la presenza di artisti di rilievo. L'organizzazione è curata da Gian Luca Pecchini, mentre la produzione televisiva è affidata a Colangelo Management. L'evento rappresenta un'importante occasione per ribadire il ruolo sociale dello sport e dello spettacolo come veicoli di solidarietà, capaci di generare un impatto concreto per chi si trova in situazioni di emergenza e vulnerabilità.