La Nazionale Italiana Cantanti disputerà per la terza volta consecutiva la Partita del Cuore a L'Aquila, Capitale italiana della cultura 2026. Il direttore generale Gian Luca Pecchini ha annunciato questa continuità inedita, definendo la città "disponibile, con la storia che ha avuto, con le sofferenze che ha subito" ed esprimendo orgoglio.

Il 13 luglio, alle 21:30, allo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia dell’Aquila, la diretta sarà su Rai1, Rai Radio2, RaiNews.it e RaiPlay. La sfida vedrà la Nazionale Cantanti (capitano Sal Da Vinci, allenatore Ubaldo Pantani) contro la Nazionale Politici (capitano Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila; allenatore Roberto Mancini).

Parteciperanno: Il Tre, Moreno, Eddie Brock, Paolo Vallesi, Pierdavide Carone, TonyPitony, Ivana Spagna e Claudia Gerini (ambasciatrice CRI); Matteo Renzi, Gianmarco Mazzi, Luca Ciriani, Alessandro Cattaneo, Giorgio Mulè, Anna Ascani, Laura Ravetto, Alessandro Morelli, Maurizio Gasparri (team manager); e i giornalisti Massimo Giletti e Salvo Sottile.

Solidarietà: Venezuela e giovani aquilani

I fondi della Partita del Cuore avranno duplice destinazione. Il 40% dell’incasso dei biglietti andrà alla Croce Rossa Italiana per le popolazioni venezuelane colpite da un terremoto; il 60% alla Fondazione Ausilia per progetti giovani aquilani. Le donazioni tramite il numero solidale 45595 saranno interamente devolute agli aiuti per il Venezuela, gestite da Croce Rossa Italiana, Unhcr e Unicef.

Pecchini ha legato le esperienze di L'Aquila e Venezuela: "Quello che è accaduto in Venezuela crea quest'asse mondiale di dolore, ma anche di ricostruzione, di speranza, per una vita che possa ripartire, come anche qui all'Aquila è accaduto". Maurizio Scelli, Protezione civile Abruzzo, ha rafforzato: "Nel 2009 L'Aquila era vista come una città disastrata... Oggi L'Aquila è il simbolo della rinascita e resilienza. Oggi il messaggio che parte... diventa un motivo di forza, di esempio".

Contesto e appello globale

L'evento, parte di “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026”, è sostenuto da Comune, Regione Abruzzo e L’Aquila 1927. La Croce Rossa Italiana è attiva in soccorso e assistenza. Le organizzazioni umanitarie hanno ribadito l'urgente necessità di interventi in Venezuela, evidenziando la crisi e la necessità di proteggere i bambini da sfruttamento, violenza e traffico. Da L'Aquila, un appello globale alla solidarietà e alla speranza.