Il party eco-solidale del 3 luglio 2026 ha raccolto fondi per la Comunità di Sant’Egidio e i Giovani per la Pace, attivi in Uganda. L'evento ha unito convivialità e solidarietà, promuovendo iniziative di pace internazionali.

L'iniziativa si inserisce nella tradizione di Sant’Egidio, impegnata con i poveri e nelle aree di conflitto. Il party eco-solidale ha sostenuto progetti concreti di pace, educazione e sviluppo in regioni fragili dell'Africa centrale.

L'impegno in Uganda

I Giovani per la Pace, di Sant’Egidio, operano con l'Eco-Lab della Pace e le “Scuole della Pace”, focalizzate su ecologia, educazione e solidarietà interculturale.

In Uganda, promuovono inclusione, riscatto sociale e dialogo, supportando le fasce più deboli nell'educazione.

Il party eco-solidale ha reso visibile un impegno civile e religioso, unendo musica, incontro e responsabilità ambientale. L'evento si inserisce nell'ambito dell'"ecosolidarietà", dove l'attenzione all'ambiente si lega alla lotta contro povertà e disuguaglianze.

Il valore dell'ecosolidarietà

Il formato "eco-solidale" evidenzia l'importanza di agire in modo sostenibile. Musica e convivialità sono strumenti per richiamare l'attenzione su cause nobili come pace e sviluppo umano, connettendo la tutela del creato alla giustizia sociale.

Tali impegni si riflettono in iniziative permanenti, come il Mercatino della Città Ecosolidale a Trastevere, progetto di Sant’Egidio che promuove riciclo e solidarietà tramite l'usato.

Il party del 3 luglio 2026 si è inserito in questo filone che unisce ecologia e pace.

In sintesi, il party eco-solidale ha segnato una tappa significativa per Sant’Egidio e i Giovani per la Pace, trasformando la solidarietà in un gesto concreto e partecipato. Ha evidenziato l'impegno internazionale della Comunità, avvicinando il pubblico a progetti reali di pace e sostegno in contesti complessi come l'Uganda.